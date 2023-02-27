 

Обозреватель SwebbTV – на Западе либеральные «ценности» заменили демократию

27.02.2023, 18:55, Разное
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На Западе не осталось полноценной демократии, здесь всё основано на «ценностях», внедряемых либералами, заявил политический обозреватель Ларс Берн в интервью для SwebbTV. По мнению шведского эксперта, Запад вступил в украинский конфликт и продолжает принимать в нём участие, основываясь на ложном представлении о России. При этом аналитик убеждён, что НАТО не сможет защитить Швецию в случае гипотетического нападения со стороны России.


AP

Россию часто критикуют на Западе за то, что она не является демократией. Однако, по словам политического обозревателя Ларса Берна, в западном мире её тоже не осталось. Здесь либералы сумели внедрить понятие «ценностей», а это означает, что не все мнения принимаются. Если у вас «неверная» ценностная база или «неправильные» мнения, то вас исключат из сферы влияния, передаёт SwebbTV.

США — ещё один пример спорной демократии. Истеблишмент делает всё, чтобы победил тот или иной кандидат. Ларс Берн убеждён, что если бы Дональд Трамп остался у власти после выборов 2020 года, украинского конфликта бы не было, поскольку во время своего президентства Трамп не начинал военных конфликтов, пишет SwebbTV.

По словам Берна, пропаганда западных СМИ в отношении РФ настолько радикальна, что Запад «обманывает сам себя». На основе транслируемой в медиа лжи власти стран Запада принимают решения, не имеющие реальных оснований. Эксперт утверждает, что Запад слаб, а проблема западных политиков заключается в том, что они ищут безопасности в «каком-то коллективном единении», когда ездят в Брюссель и там обнимаются друг с другом. Тем не менее это чувство безопасности — ложное, поскольку у Запада нет ресурсов для вооружения Украины. Следовательно, НАТО не сможет защитить Швецию в случае гипотетического нападения со стороны России, пишет SwebbTV.

Ларс Берн считает чрезвычайно серьёзным тот факт, что Запад вступил в украинский конфликт и продолжает принимать в нём участие, основываясь на ложном представлении о России. По мнению Берна, расплачиваться за войну великих держав приходится украинскому народу, который Запад использует, чтобы ослабить Россию. Тем не менее политического разворота в Европе в отношении к спецоперации РФ на Украине не произойдёт до той поры, пока ведущая страна Евросоюза Германия не изменит свой курс, но она находится под полным контролем Соединённых Штатов, резюмирует SwebbTV.


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