 

В Казахстане прекратило работу российское торговое представительство

27.02.2023, 18:50, Разное
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Торговое представительство Казахстана в РФ закрыто. Соответствующее постановление правительства опубликовано в справочном банке нормативных актов.

В документе говорится, что необходимо ликвидировать государственно-учрежденческое торговое представительство Казахстана в Российской Федерации. Министерство торговли республики представило проект постановления о намерении закрыть торговые представительства в соседних странах 1 февраля на портале “Открытые нормативные правовые акты” для общественного обсуждения. Позже агентство сообщило, что решение связано с оптимизацией государственных органов. Министерство торговли заявило, что казахстанская торговля в настоящее время имеет все необходимые институциональные условия для работы в России.

Министр подчеркнул, что это решение не повлияет на работу российского торгового представительства в РФ и двустороннее экономическое сотрудничество. В министерстве напомнили, что РФ является основным экономическим и торговым партнером Казахстана. Ерулан Жамаубаев (заместитель премьер-министра, министр финансов) Казахстана прокомментировал решение Астанаса о закрытии российского торгового представительства. Он сказал, что Казахстан и РФ смогли решить проблемы сотрудничества через Евразийскую экономическую комиссию. Он заявил, что посольство Казахстана функционирует в Москве, и что его сотрудников достаточно. В дипломатической миссии также есть представители различных государственных органов, которых “можно поручить другим, не менее важным вопросам”.


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