Мишустина призвали немедленно начать модернизацию авиационного производства

В понедельник на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин заявил, что РФ выделит 5 миллиардов рублей на модернизацию предприятий по производству самолетов и комплектующих. Он также сообщил, что в течение ближайших 14 лет будет потрачено 376 миллиардов рублей.

Мишустин высказался о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче расширить производство отечественных самолетов в сжатые сроки. Сейчас необходимо срочно модернизировать заводы, на которых налажено серийное производство самолетов, двигателей для самолетов и всех остальных необходимых устройств и агрегатов. Мишустин заявил, что правительство РФ выделит 5 миллиардов рублей на реализацию этой масштабной программы главы государства.

Премьер-министр сказал, что правительство выделит средства в федеральном бюджете на конкретную поддержку таких проектов, начиная со следующего года. Общая сумма поддержки может составить 376 миллиардов рублей за 14 лет. Мишустин заявил, что финансирование покроет до 50% расходов, которые понесут авиационные компании в связи с погашением процентов и банковских кредитов.