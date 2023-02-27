 

AmRest продаст порядка 200 ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи

27.02.2023, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Польская AmRest Group, управляющая частью российских ресторанов KFC, продаст свой российский бизнес компании Smart Service, а не Almira. Ожидалось, что AmRest Group, которая в декабре объявила о продаже 215 российских ресторанов KFC компании Almira, выручит не менее 100 миллионов евро.

Российская компания “Альмира” одобрила в феврале покупку франшизы KFC. Компания AmRest, заключившая договор купли-продажи с ООО “Альмира”, расторгла его 6 декабря 2022 года. Смарт-Сервис” подписал новый договор 25 февраля 2023 года примерно на тех же условиях. Российские антимонопольные органы должны одобрить новый договор купли-продажи. Yum! Yum! Brands объявила о закрытии 70 ресторанов KFC в России.

ФАС дала разрешение ООО “Смарт Сервис”, ижевскому франчайзи KFC, на приобретение Yum! После завершения соглашения “Смарт Сервис” будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером 1058 партнерских ресторанов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.20 / Скандалы: «Аэрофлот»: если очень хочется, то можно

15.09.22 / Новое самозаживляющееся покрытие автомобиля избавляется от царапин за полчаса

13.01.23 / Der Tagesspiegel – Шольц мешает Европе отправить тяжёлые танки на Украину

31.03.22 / Как похудеть легко – назван эффективный способ

26.05.21 / Кира Найтли, Елизавета Боярская и не только: 12 актрис, которые сыграли Анну Каренину

02.11.22 / Опубликован новый кадр из продолжения “Аватара” Джеймса Кэмерона

16.12.21 / 80-летие Битвы за Москву: как отметили памятное событие в ТиНАО

18.12.20 / Джиллиан Андерсон рассталась со сценаристом “Короны” Питером Морганом

21.06.22 / Война в Ираке или в Украине – ведущие американские СМИ выслуживаются перед Вашингтоном

22.07.20 / Сестра Бритни Спирс Джейми Линн прокомментировала скандал с певицей: Она – сильная женщина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика