AmRest продаст порядка 200 ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи

Польская AmRest Group, управляющая частью российских ресторанов KFC, продаст свой российский бизнес компании Smart Service, а не Almira. Ожидалось, что AmRest Group, которая в декабре объявила о продаже 215 российских ресторанов KFC компании Almira, выручит не менее 100 миллионов евро.

Российская компания “Альмира” одобрила в феврале покупку франшизы KFC. Компания AmRest, заключившая договор купли-продажи с ООО “Альмира”, расторгла его 6 декабря 2022 года. Смарт-Сервис” подписал новый договор 25 февраля 2023 года примерно на тех же условиях. Российские антимонопольные органы должны одобрить новый договор купли-продажи. Yum! Yum! Brands объявила о закрытии 70 ресторанов KFC в России.

ФАС дала разрешение ООО “Смарт Сервис”, ижевскому франчайзи KFC, на приобретение Yum! После завершения соглашения “Смарт Сервис” будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером 1058 партнерских ресторанов.