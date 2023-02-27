Скандалы: Доходное дело

Реальный уровень покупательской способности россиян не соответствует заявлениям чиновников

Официальные ведомства рапортуют: благосостояние россиян в непростой 2022 год пострадало не так сильно, как могло бы, а в 2023-м и последующие годы доходы будут расти, инфляция – сокращаться. Одновременно с этим ретейлеры отмечают снижение потребительского спроса и торгового оборота в сетях. Ситуация, по их словам, стала хуже, чем в ковидные и доковидные годы. Как в реальности изменилось качество жизни населения с начала специальной военной операции и чего ожидать в этом году?

Позитив в цифрах, негатив на полках

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам прошлого года упали всего на 1 процент, сообщает Росстат. Новость позитивная, ведь в Минэкономразвития ожидали худших показателей – минус 2,2 процента. Среднемесячная зарплата наёмных работников к концу 2022 года превысила 63 тыс. рублей, и это тоже небывалый рост: годом ранее она составляла всего 56,5 тыс. Получается, что заработки повышались сильнее, чем официальная инфляция (11,2 процента за год). Дальше, по мнению чиновников, будет только лучше. Скромные прогнозы министерства предполагают рост доходов в этом году на 1,6 процента, в следующем – на 2,8, в 2025-м – на 2,5.

Одновременно с этим поступают новости от ретейлеров и исследователей потребительского спроса.

В компании NielsenIQ подсчитали, что в 2022 году потребление товаров повседневного спроса в России оказалось ниже, чем в 2014–2015 годах.

Реальный спрос упал на 3,4 процента. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят о том, что оборот торговли в крупнейших сетях по итогам 2022 года сократился на 5 процентов в натуральном выражении. В обоих случаях снижение показателей объясняют стремлением потребителей экономить. Вероятно, в связи с увеличением доходов?

Внутренняя инфляция

Доходы, как и потребительское поведение, во многом опирающееся на индивидуальное восприятие каждым конкретным человеком происходящего, являются компонентом такого широкого экономического понятия, как «качество жизни». Его критерии определены учёными Всероссийского центра уровня жизни. Это главным образом качество общества (основные подкомпоненты здесь – здоровье, образование и доходы), трудовой жизни и социальной инфраструктуры, безопасность и субъективная оценка.

Субъективную оценку макроэкономисты также пытаются систематизировать при помощи таких инструментов, как индекс потребительских настроений и ожидаемая инфляция (инфляционные ожидания). В то время как Центробанк в своём последнем прогнозе предсказывает инфляцию на уровне 5–7 процентов по итогам 2023 года, инфляционные ожидания населения примерно соответствуют официальным показателям прошлого года – 11,6 процента. А вот так называемая наблюдаемая населением инфляция в феврале составила почти 15 процентов.

Как следует из ежемесячного мониторинга, проведённого при помощи опроса по заказу ЦБ РФ, 45 процентов респондентов в январе этого года отметили, что цены на продукты питания, товары и услуги «выросли очень сильно». В минувшем году число таких респондентов доходило до 70 процентов. В целом 91 процент опрошенных зафиксировал рост цен, 74 процента ждут дальнейшего подорожания.

Не отражаться на потребительских настроениях и потребительском спросе такое восприятие реальности, очевидно, не может. В феврале Сбер представил свой «индекс Иванова», оценивающий запросы и ожидания россиян. Из него, в частности, следует, что при росте стоимости нужного товара почти 30 процентов потребителей вовсе отказываются от покупки.

Из «Азбуки» – в «Светофор»

70 процентов респондентов Сбера назвали цену на нужный товар ключевым фактором при выборе ими магазина. В АКОРТ косвенно подтверждают эти данные своими наблюдениями: если продажи в крупных сетях сократились в прошлом году, по предварительным данным, примерно на 5 процентов, то в дискаунтерах и «магазинах у дома» они выросли приблизительно на 2–3 процента.

Ряд экспертов высказал предположение, что оборот упал ещё по двум причинам – из-за резкого снижения потребительского кредитования и из-за оттока из страны наиболее платёжеспособных граждан.

– Падение розничных продаж примерно на 10 процентов объясняется не только снижением доходов, но и отъездом части населения в другие страны. Это были достаточно состоятельные люди, – считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«Отсутствие более 400 тысяч человек не могло не отразиться на динамике продаж», — Андрей Кочетков, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

По мнению управляющего партнёра консалтинговой компании Retail4you Сергея Лищука, ключевой причиной снижения покупательской активности стала резко увеличившаяся стоимость товаров.

– Всё печально: товарооборот упал на фоне выросших цен, отсюда проистекает снижение физического потребления. Сотни тысяч уехавших – это не причина. Главное – рост цен на 20–60 процентов по разным категориям, которые все пытаются скрыть. «Светофор» (Розничная сеть магазинов с низкими ценами. – τ.) и прочие дискаунтеры выиграли – покупатель теперь предпочитает ходить туда. Проигрывают же классические супермаркеты и гипермаркеты – там наблюдается основное снижение трафика, – заявил он «Октагону».

Восстановление спроса критически необходимо

В феврале Банк России представил свежий прогноз динамики ВВП на 2023 год, предложив новый интервал – от снижения на 1 процент до роста на 1 процент (в октябре прогнозировался спад на 1–4 процента). Сентябрьский прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП в этом году на 0,8 процента. Правда, глава ведомства Максим Решетников уже заявил, что более актуальные оценки динамики российской экономики оптимистичнее, они будут озвучены в апреле.

Макроэкономисты в очередной раз указывают на прямую взаимосвязь между показателем валового внутреннего продукта и потребительским спросом, являющимся одним из драйверов роста экономики. Если спрос не восстановится, ожидать позитивной динамики ВВП не стоит. И всё же робкие надежды на восстановление спроса есть. Хотя бы потому, что «человек ко всему привыкает»: эффект шока от начала спецоперации прошёл и делать покупки так или иначе придётся.

– Есть вероятность, что в этом году показатели вырастут, потому что люди не перестанут потреблять, у них появилось чуть больше уверенности, приспособленности к ситуации, – отмечает Андрей Кочетков. – В этом году ситуация улучшится и за счёт налаживающегося параллельного импорта, и за счёт активизировавшейся торговли с дружественными странами. Предложение товаров, выбывших в силу прекращения импорта из ЕС и США в прошлом году, будет увеличено. Население начнёт их употреблять.

Эксперт также подчёркивает, что для поддержания и развития внутренней экономики внутреннее потребление очень важно. Особенно в сложившихся условиях, когда значительные силы брошены на налаживание импортозамещения, а без достаточного потребительского спроса внутренний производитель не сможет работать. Понимают это и в Правительстве. Не случайно первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал потребление одной из главных задач 2023 года.

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”