Губернатор ЕАО остался единственным не попавшим под санкции США главой региона в России

Последним главой региона в России, который не попал под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн.

Гольдштейна нет в санкционном списке (SDN-лист) министерства финансов США, который был принят 24 февраля. Остальные 10 руководителей регионов Дальневосточного федерального округа в этот список были включены, также в него попали главы 78 других субъектов России, информирует РИА «Новости».

США 24 февраля ввели санкции в отношении более 40 российских губернаторов и глав республик.

В черный список США также вошли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС РФ Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Кроме того, новые санкции США затронули вице-премьера Татьяну Голикову.

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