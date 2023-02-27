 

Губернатор ЕАО остался единственным не попавшим под санкции США главой региона в России

27.02.2023, 18:18, Новости дня
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Последним главой региона в России, который не попал под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн.

Гольдштейна нет в санкционном списке (SDN-лист) министерства финансов США, который был принят 24 февраля. Остальные 10 руководителей регионов Дальневосточного федерального округа в этот список были включены, также в него попали главы 78 других субъектов России, информирует РИА «Новости».

США 24 февраля ввели санкции в отношении более 40 российских губернаторов и глав республик.

В черный список США также вошли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС РФ Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Кроме того, новые санкции США затронули вице-премьера Татьяну Голикову.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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