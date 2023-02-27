Глава «Автоваза» Соколов назвал сроки запуска в серию Lada Vesta New Generation

Серийное производство модели Lada Vesta New Generation планируется запустить в начале марта, сообщил руководитель «Автоваза» Максим Соколов.

Конвейер по выпуску уже выпускает Lada Vesta New Generation уже с рестайлингом, ориентировочно серийный выпуск должен заработать 3 марта, сказал Соколов, передает ТАСС.

Начало продаж модели планируется в апреле-мае, дилерская сеть к этому моменту должна накопить достаточное количество машин. Такова мировая практика у всех заводов и последующих продаж, указал глава компании.

В конце января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщали, что запасы Lada XRay в дилерских центрах подошли к концу.

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