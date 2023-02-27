В ресторанах “Вкусно – и точка” появился свой “Биг Мак”

Сеть ресторанов быстрого питания “Вкусно — и точка” ввела в ассортимент аналог бургера “Биг Мак”. Продукт получил название “Биг Хит”.

“Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года”, — цитирует пресс-релиз компании “URA.ru”. Отмечается, что в ресторане предлагают два варианта бургера — “Биг Хит” с двумя котлетами и “Двойной Биг Хит” — с четырьмя.