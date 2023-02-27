Весна, что ли? – Личное мнение

В этом году отчего-то удивительно долгая зима. По ощущениям, уже должен быть апрель, а всё никак.

Но тут — хорошие новости. Есть три идеальных признака, что весна пришла, и два из них уже случились.



Фото: istockphoto.com

Первый признак — с крыш закапало и ноги мокрые. Это случилось. Второй — ОРЗ, что неудивительно из-за мокрых ног.

Третий признак весны — это какая-то ерунда, которую обязательно подарят на 8 Марта. Это ещё не произошло, но — вот-вот.

Не скажу, что вот это третье является чем-то приятным, но всё равно это признак.

Не спешите обвинять мужчин — это и для них трудное испытание. Как вместо ерунды подарить что-то хорошее, когда на бриллиантовые серьги нет денег?

Мы-то ждём их, правда? Но получаем пылесос в лучшем случае. Что тоже, согласитесь, не очень правильный подарок на женский праздник.

Ладно, вот идея — проверенный статистическим методом подарок — коробочка VIBEBOX, в которой сразу несколько (5-7 штук) гарантированно приятных-полезных сюрпризиков.

Перед созданием VIBEBOX провели статистический эксперимент. С помощью исследовательского агентства опросили 500 женщин. Их попросили описать небольшие подарки, которые когда-либо вызывали у них самые положительные эмоции.

На основе ответов собрали первые женские наборы с подарками, которые — нет, не отправились в продажу на маркетплейсы! — а были протестированы ещё на сотне респонденток.

Дамочкам преподносились подарочные боксы, а исследовательская группа, в которую входили психологи и физиологи, помощью медицинских приборов снимала частоту пульса, расширение зрачков, частоту дыхания, температуру. По результатам тестирования определялись подарочные наборы, вызывающие наибольший всплеск эмоций — приятное удивление, радость.

Все эти наборы теперь представлены на сайте VIBEBOX.

То есть, VIBEBOX — это не что-то за неподъёмную сумму и не унылые, банальные и предсказуемые наборчики, которые кто-то собрал наобум. Это совершенно иной подход к подаркам: психологически и научно выверенные сюрпризы, которые гарантировано вызовут всплеск позитивных эмоций и искреннюю благодарность именно у женщины. Вы ей — VIBEBOX, а она вам — вкусные обеды-ужины свою любовь.

На 8 Марта женщины часто дарят подарки друг другу. К примеру, подруге, которая вертится, как белка в колесе, можно подарить VIBEBOX «Время для себя». В нём всякие полезняшки-вещицы для релакса — свеча ручной работы с ароматом лаванды, травяное молочко для ванны, мыло с лепестками роз, маска для лица, медиативный ежедневник и спички в стеклянном футляре (до такой степени всё продумано — не придётся носиться по дому в поисках того, чем можно зажечь свечу).

А соседке, которая поливает цветочки в вашей квартире и кормит кота, пока вы в командировках/отпусках, можно преподнести набор «Благодарю тебя» со свечой ручной работы, красивыми спичками, крафтовым шоколадом и набором карточек для самопознания.

Каждый подарок можно сделать уникальным: добавить подпись, вдохновляющее пожелание и даже снять видео-поздравление. Посмотреть видео получательница сможет по QR-коду на открытке.

VIBEBOX позволяет решить проблему корпоративных подарков: полезные и приятные вещи и никаких зырканий по сторонам: кому что подарили? Все рады и никаких обид. Можно заказать персонализированные открытки, брендированные упаковки и записать корпоративное видеопоздравление.

Быстрая доставка: от 1-2 часов по Москве, 2-3 дня — по РФ. Подарочные коробочки VIBEBOX спасут в том самом случае, когда вспомнил о подарке в самый последний момент.

Цена VIBEBOX от 1’400 руб. Промокод VIBEMIRO на скидку 10% действует до 31 марта 2023 года. Лучше заранее скинуть своему мужику ссылку на VIBEBOX, чтобы на 8 Марта не получить очередную ерунду в виде страшной кружечки или оскорбительной сковородки.

Чувствуете весну?

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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