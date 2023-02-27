Минцифры введёт разрешения для загрузки видео на YouTube

С 1 марта 2023 года постановлением Минцифры вводится новый порядок публикации видео на популярном хостинге YouTube. С указанной даты для каждого материала на иностранном сервисе необходимо получить разрешение от ведомства. Эксперты ознакомятся с содержанием роликов и оценят соответствие контента с нормами российского законодательства.

«Видео будут проверены не только на предмет экстремизма, пропаганду алкоголя, наркотиков и нетрадиционных ценностей, но и на пропаганду безнравственного поведения, отрицание методов традиционной медицины или лайфхаки о том, как обманывать камеры видеонаблюдения или уходить от налогообложения», – пояснил представитель ведомства.

Чтобы получить разрешение, пользователям необходимо загрузить видео на сайт Минцифры с подробным описанием контента. В специальной форме потребуется указать название канала на YouTube, ссылку на него, а также описать его целевую аудиторию. Эксперты проанализируют материал в течение 3-5 рабочих дней и после этого вынесут своё заключение.

«Видео может быть одобрено, отклонено или рекомендовано к редактированию. В третьем случае автору предложат методические рекомендации о том, как следует изменить содержание материала – речь может пойти как о замене отдельных кадров или аудиоэлементов, текста ведущего, так и о необходимости смены идейной составляющей ролика», – заявили в Минцифры.

Отредактированный ролик необходимо снова загрузить в форму на сайте ведомства. Под всеми уже загруженными на YouTube видео пользователи обязаны указать номер разрешения Минцифры. Разрешения на просмотр YouTube в ближайшие полгода вводить не планируют.

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