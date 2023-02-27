Мнения: У покинувших Россию иноагентов появились претензии к блинам и Масленице

Конец масленичной недели я провёл в Ростове-на-Дону по приглашению отца Сергия, настоятеля Храма всех святых, в земле Российской просиявших. Разумеется, не обошлось и без блинов. Что мне сказать о блинах? Не думаю, что я их могу съесть много, но отказаться от этого кушанья в дни, когда его уплетает вся страна, я не в состоянии. Блинная лихорадка заразительна.

Конец масленичной недели я провёл в Ростове-на-Дону по приглашению отца Сергия, настоятеля Храма всех святых, в земле Российской просиявших. Разумеется, не обошлось и без блинов. Что мне сказать о блинах? Не думаю, что я их могу съесть много, но отказаться от этого кушанья в дни, когда его уплетает вся страна, я не в состоянии. Блинная лихорадка заразительна.

Блины как еда традиционная и всенародная – это ещё и повод для коммуникации. Ежегодно возникают дискуссии о блинах: должны ли они быть большими или маленькими, толстыми или тонкими? Наконец, с чем их подобает есть: с икрой или вареньем, с сёмгой или сгущёнкой? Впрочем, блины демократичны и совместимы с любыми вкусами.

Но в этом году блины приобрели ещё и идеологическое измерение. Видимо, некоторым сторонникам Украины плеснуло в мозги безумия на старые дрожжи, и понеслось. Так, журналистка Ксения Ларина (признана иноагентом), в последние годы проживающая в Португалии, призналась, что когда-то любила Масленицу и пекла блины, но теперь «любое напоминание о русских традициях вызывает крик». Ксению Ларину высмеяли даже некоторые из её коллег по идейному лагерю, ещё не готовые дойти до такого абсурда. Однако нашлись у неё и сторонники. Например, некая Катя Марголис, дама неопределенных занятий, так и не выросшая в Екатерину, подтвердила: «Всё из российской реальности вызывает органическое отторжение».

Таков путь, пройденный этими людьми. Как мы видим, путь русофоба не заканчивается на станции «предательство», он продолжается до станции «безумие». Начинался этот процесс больше двадцати лет назад, когда либералам не понравился новый президент России, Владимир Путин. Чисто эстетически не понравился – как один американец сказал, «я увидел в его глазах буквы Кей Джи Би». Затем появились конкретные претензии, например, когда государство решило осадить зарвавшегося бизнесмена Ходорковского, прогрессивная интеллигенция ринулась на его защиту. Но в целом и тогда страна ещё воспринималась ими как своя, со всеми её берёзками, полями, борщами и блинами. Тем более, что в этой стране им доставалось всё самое вкусное.

Потом им захотелось не только сытно питаться, но и властвовать. Тогда они возненавидели государство в целом, а на народ возлагали определённые надежды. Точнее, мечтали народом воспользоваться, пусть глупенький народ скинет своё правительство и вручит бразды правления им, человечкам со светлыми лицами. Ведь получились же «цветные революции» в Грузии, в Украине и даже в некоторых арабских странах.

Там получилось, а у нас нет. Тогда светлолицые возненавидели и российский народ, который не только не стал ради них менять власть, но и массово поддержал возвращение Крыма в родную гавань. Но то была ненависть к народу в политическом смысле, вещи же культурные или бытовые оставались за скобками. Теперь же, как мы видим, прогрессирующая русофобия докатилась и до русской литературы, и до русских праздников, и до блинов.

Нетрудно заметить, что эволюция взглядов этих, так сказать, барометров прогресса не отличалась самостоятельностью. Она во всём следовала за переменами в отношении Запада к РФ и российскому обществу. Всегда и во всём служить агентами Запада – вот их принцип. Делать в РФ или для РФ то, что в данный момент нужно Западу. Если нужно, можно прикинуться и патриотами, и демократами, и печальниками о русской деревне, и радетелями за русскую культуру. И как же в этом контексте следует понимать истерическое отвержение масленичных блинов?

Выходит так, что никакие агенты Западу уже не надобны. Вот и бесятся ларины и марголисы, как стадо гадаринских свиней. Ищут, с какого бы обрыва им броситься. Те, кто прежде кричал «Нам нужна другая Россия», теперь признаются, что никакая Россия им не нужна.

Для нас, для РФ это хорошо. Хорошо, потому что наши противники отчаялись как-то на нас повлиять, разложить изнутри. Хорошо, что сущностно чуждые стране люди уже не пытаются прикидываться своими.

Выходит так, что никакими «хорошими русскими», «правильными русскими» эти люди не станут. Они могут даже не стараться косплеить русских дворян из первой волны эмиграции. Те эмигранты были хранителями традиций страны, которую они были вынуждены покинуть, хотя и понимали, что «Родину не унесёшь на подошвах сапог». Люди, подобные Ксении Лариной, на подошвах своих модных туфелек унесли только грязь. Грязь физическую и грязь духовную.

Но и перспективы «внутренней эмиграции» выглядят довольно плачевно. Как честно написал пока ещё никуда не уехавший поэт Виталий Пуханов, «хочу поблагодарить «русский мир» за то, что я понял, что я не русский». Вот такое открытие сделал человек, долгое время пытавшийся управлять русской литературой.

Что ж, без таких людей Россия станет только крепче. Непонятно одно: когда же Ксения Ларина и ей подобные начнут избавляться от русского языка? Понятно их эксгибиционистское желание продемонстрировать свою истерику именно бывшим соотечественникам. Но разве не противно Лариной пользоваться языком народа, который она ненавидит? Без перехода на английский или хотя бы португальский процесс её расставания с русскостью нельзя считать завершённым. Чего доброго, могут обвинить и в неискренности.

Радует ещё и вот какая деталь. В отличие от борща, русское происхождение которого украинцы решительно оспаривают, блины были отданы русским без боя, хотя на Масленицу их принято печь и у украинцев. Казалось бы, Ксения Ларина могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печёт украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Вот так истеричные русофобы парадоксальным образом помогают утвердить права русских на их гастрономическое наследие.



Впрочем, все блины съедены, наступил Великий Пост – время побыть наедине со своей совестью и подумать о будущем. Мы будем думать о нашем общем российском будущем. А они – о каком, о чьём? Это будет вопрос посложнее блина.

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