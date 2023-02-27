 

Косы-боксеры, плетеные пучки и зигзагообразные пряди: самые романтичные весенние свадебные прически

27.02.2023, 16:50, Разное
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Модные свадебные прически – это воплощение красоты, романтичности и элегантности. Нет ничего сложного для их воспроизведения в домашних условиях. Рассматриваем наиболее актуальные варианты на весну. Здесь есть из чего выбрать.

Косы

Симпатично смотрится прическа в виде рыбьего хвоста. Легкая небрежность подойдет для того, чтобы сделать лук менее формальным и акцентировать внимание на нежности и романтичности.

Косы-боксеры – хороший вариант для амбициозных и энергичных невест-амазонок. Такая прическа также придется по душе тем, кто ценит и любит минимализм.

Пузырьковая коса – это идея для тех, кто не умеет плести косички и не владеет никакими техниками плетения. Здесь секции из волос формируются с помощью резинок для волос, размещенных на одном расстоянии друг от друга. Именно такая прическа была у принцессы Жасмин из мультфильма “Аладдин”.

Хвост

Хвост – пожалуй, самая простая прическа, с созданием которой может справиться даже новичок в парикмахерском деле. Тем не менее, до сих пор она не сдает своих лидирующих позиций.

Низкий хвост с зигзагообразными прядями сделает ваш образ нежным и романтичным. Это хороший вариант для девушек с длинными или средними волосами.

Можно украсить низкий хост лаконичным бантиком. Это выглядит мило и трогательно. Вы можете использовать не готовую заколку с бантиком, а просто ленточку.

Пучки

Пучок – прическа, которая подходит для всех случаев жизни. Она уместна и для повседневной жизни, и для работы и офиса, и для торжеств в том числе. Преимущество ее заключается в том, что она хорошо смотрится на волосах любой структуры и длины.

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Низкий пучок со свободными прядками по обе стороны от лица создаст вам образ прекрасной принцессы. Подберите красивые сережки, поскольку они станут акцентной деталью в образе и сделают ваш лук более завершенным и гармоничным.

Вы также можете рассмотреть вариант плетеного пучка. Сначала заплетаете волосы в одну косичку, а затем уже из этой косички формируете пучок.

Распущенные волосы

Составить гламурный лук не составит труда, если сделать крупные локоны и зафиксировать их стайлинговым средством. При этом можно не украшать локоны стразами или заколками, лучше воспользоваться обручем.

Обладательницы длинных и от природы вьющихся волос могут рассмотреть еще один трендовый вариант свадебной прически. Суть заключается в том, чтобы слегка завить волосы, зачесать их назад и потом украсить заколками со стразами и камешками отдельные прядки.


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