 

Собянин и Голикова открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей

27.02.2023, 16:25, Разное
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Мэр столицы Сергей Собянин и зампред правительства Татьяна Голикова открыли Единый центр, где будут оказывать помощь семьям и участникам специальной операции. Он откроется 1 марта по адресу: Береговой проезд, 8с2.

“Как подчеркнул президент в послании Федеральному Собранию, эта помощь должна быть системной, долгосрочной и адресной”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Меры поддержке в центре будут одинаковыми для всех. При этом сотрудники составят для каждого обратившегося индивидуальную программу адаптации.

За участником спецоперации и членами его семьи закрепят персонального координатора. Он поможет оформить льготы и социальные пособия, освоить новую профессию и устроиться на работу, получить юридическую и психологическую помощь, подобрать спортивные занятия и многое другое.

По словам Собянина, в центре работают люди, которые искренне хотят помочь участникам СВО и их семьям. К работе планируется привлечь благотворительные и некоммерческие организации, добавил градоначальник.

Мэр Москвы 23 февраля распространил меры социальной поддержки на военнослужащих по контракту и добровольцев СВО. Согласно указу градоначальника, устанавливается ежемесячная детская выплата в размере 100% прожиточного минимума ребенка, дети военнослужащих будут зачисляться в детсады вне очереди, пожилые родственники получают социальное обслуживание на дому и прочее.


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