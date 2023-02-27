Собянин и Голикова открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Мэр столицы Сергей Собянин и зампред правительства Татьяна Голикова открыли Единый центр, где будут оказывать помощь семьям и участникам специальной операции. Он откроется 1 марта по адресу: Береговой проезд, 8с2.

“Как подчеркнул президент в послании Федеральному Собранию, эта помощь должна быть системной, долгосрочной и адресной”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Меры поддержке в центре будут одинаковыми для всех. При этом сотрудники составят для каждого обратившегося индивидуальную программу адаптации.

За участником спецоперации и членами его семьи закрепят персонального координатора. Он поможет оформить льготы и социальные пособия, освоить новую профессию и устроиться на работу, получить юридическую и психологическую помощь, подобрать спортивные занятия и многое другое.

По словам Собянина, в центре работают люди, которые искренне хотят помочь участникам СВО и их семьям. К работе планируется привлечь благотворительные и некоммерческие организации, добавил градоначальник.

Мэр Москвы 23 февраля распространил меры социальной поддержки на военнослужащих по контракту и добровольцев СВО. Согласно указу градоначальника, устанавливается ежемесячная детская выплата в размере 100% прожиточного минимума ребенка, дети военнослужащих будут зачисляться в детсады вне очереди, пожилые родственники получают социальное обслуживание на дому и прочее.