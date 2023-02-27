Эксперты рассказали, сколько стоят услуги ЖКХ в новых регионах РФ

В новых регионах РФ с 1 января 2023 года все расчёты за услуги ЖКХ осуществляются исключительно в рублях. Эксперты рассказали, сколько люди на освобождённых территориях платят за воду, электричество, газ и теплоснабжение.

Житель Бердянска предоставил квитанции, позволяющие увидеть, какие тарифы действуют в городе. По его словам, в период, когда город находился в составе Украины, вода потребителям обходилась очень дорого. За 1 кубометр приходилось платить порядка 50 гривен. Кроме того, украинские власти собирались повысить тариф на 20%. Сейчас цена снижена до 25 рублей, что меньше прежней более чем в 2 раза. За отведение канализационных стоков собирается плата в размере 11,61 рублей. Местные жители отмечают, что теперь платёжные квитанции из водоканала стали дешевле в несколько раз.

Существенно подешевела и электроэнергия. Домохозяйства платят 1,56 рубль за первые 150 киловатт. Свыше этого потребления тариф составляет 2,12 рубля. Большая часть абонентов укладывается в лимит в 800 киловатт в месяц. Те же, кто превышают его, вынуждены за каждый киловатт платить по 3,21 рубля. По текущему курсу на Украине люди платят по самому дешёвому тарифу 3,5 рубля за киловатт.

Подешевел для потребителей в новых регионах РФ и газ. При Украине в Бердянске платили за это топливо по двум категориями. Первая квитанция – это доставка газа в квартиру. За эту услугу в зависимости от расположения домовладения абонент платил от 10 до 220 рублей. За 1 кубометр же потреблённого горючего нужно было платить 18 рублей. Сейчас в Запорожской области за 1 кубометр газа платят 3,01 рубля.

Существенно жители освобождённых территорий начали экономить и на отоплении. При Украине приходилось платить за обогрев средней 2-комнатной квартиры 6,5 тысяч. Сейчас же цена составляет 1,6 рублей. Также подешевели услуги вывоза твёрдых бытовых отходов.