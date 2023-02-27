Скандалы: В Турции после землетрясений арестовали 188 застройщиков и подрядчиков

После исследования разрушенных зданий были задержаны 626 человек

Как сообщает Hurriyet, 188 человек — в основном подрядчиков и застройщиков — арестовали турецкие власти после масштабных землетрясений, начавшихся 6 февраля. Изначально арестованы были 626 человек, но 218 на сегодняшний день отпущены.

После 6 февраля в стране подземные толчки фиксируются практически каждые три минуты. 25 февраля в Турции произошло еще два сильных землетрясения магнитудой 5,3 и 4,6. Первое землетрясение случилось днем в субботу в центральной части страны, второе — на востоке.

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. В результате него погибли более 44,2 тысячи человек.

Оригинал материала: “Новые Известия”