 

Патриарх Кирилл подписал указ о начале Великого поста

27.02.2023, 15:33, Разное
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Председатель Священного синода РПЦ, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подписал указ «О начале Великого поста».

Война в УкраинеПолный текст документа, вступившего в силу сразу после подписания, опубликован на официальном сайте патриархии.

Автором проекта указа выступил постоянный член ЦК Синода, митрополит Энгельский Иннокентий (Зиновьев). Указ регламентирует гастрономические ограничения, обязательные к соблюдению всеми прихожанами РПЦ, кроме проходящих воинскую службу в зоне Специальной военной операции на территории Украины, беременных, тяжело больных и иных групп.

Следить за реализацией указа поручено участковым священникам и благочинным. На протяжении всего поста будет работать круглосуточная горячая линия патриархии, где можно будет получить консультацию по правилам соблюдения поста и сообщить о
нарушении регламента соседями.

По традиции, торжественная церемония подписания указа прошла в Дворце съездов РПЦ в Суздале. При этом присутствовали постоянные члены Священного синода, представители районной и городской администрации, участники инициативных групп, иностранные дипломаты.

После окончания официальной части гостям мероприятия были предложены традиционные масленичные угощения, а также перед ними выступили музыкальные коллективы: группа «Любэ» и «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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