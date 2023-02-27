 

ВЦИОМ: Восемь из десяти россиян знали о проведении митинга-концерта в «Лужниках»

27.02.2023, 15:30, Новости дня
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В четверг на стадионе «Лужники» в Москве состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!». Большинство россиян оказались осведомлены о прошедшем мероприятии – 78%, то есть восемь из десяти, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

У тех, кто слышал или знает о митинге-концерте, он вызвал в основном положительные эмоции, об этом говорят 65% в данной группе; об отрицательных эмоциях сообщили 12%, еще 11% указали на нейтральные эмоции. Описывая впечатление, которое произвел митинг-концерт, осведомленные о нем россияне чаще выбирали вариант «положительное» – 67%. Каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос (21%), отрицательное впечатление концерт произвел на 12%, говорится на сайте ВЦИОМ.

Исследование показало, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Среди граждан, осведомленных о прошедшем концерте, 79% назвали его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что такой митинг-концерт следовало проводить. Считают концерт незначимым для участников СВО и членов их семей 14% среди информированных, еще 16% в этой группе склоняются к тому, что следовало отказаться от его проведения.

Опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек был посвящен участникам специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины РФ сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, сообщил президент.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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