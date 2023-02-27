Газпром и Иран обсудили энергетическое сотрудничество
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и посол Ирана в РФ Казем Джалали обсудили вопросы взаимодействия, сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что во время рабочей встречи стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества, информирует Telegram-канал компании.
Так, между компаниями Газпром и National Iranian Oil Company заключен Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.
В документе стороны обговорили возможность проведения анализа по вопросам разработки газовых и нефтяных месторождений Ирана, обменных операций с газом и нефтепродуктами, строительство газопроводов, сотрудничество в сфере науки и техники.
В Иране работает представительство ПАО «Газпром» с 2002 года.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет