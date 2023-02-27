Газпром и Иран обсудили энергетическое сотрудничество

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и посол Ирана в РФ Казем Джалали обсудили вопросы взаимодействия, сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что во время рабочей встречи стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества, информирует Telegram-канал компании.

Так, между компаниями Газпром и National Iranian Oil Company заключен Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.

В документе стороны обговорили возможность проведения анализа по вопросам разработки газовых и нефтяных месторождений Ирана, обменных операций с газом и нефтепродуктами, строительство газопроводов, сотрудничество в сфере науки и техники.

В Иране работает представительство ПАО «Газпром» с 2002 года.

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