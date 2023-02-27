Выбираем, учитывая особенности фигуры: трендовые женские брюки сезона

В 2023 году актуальны брюки разных фасонов, поэтому модницам есть из чего выбрать. Фешен-стилисты рекомендуют учитывать свой тип фигуры, чтобы с помощью одежды создать пропорциональный силуэт. Рассматриваем трендовые фасоны брюк и разбираемся, кому какой вариант подходит больше всего.

Карго

Это штаны с объемными накладными карманами. Они прибавляют объема в бедрах, если карманы расположены сверху, ближе к ягодицам. Это отличный вариант модных брюк для худощавых девушек.

Если же у вас полные ноги и пышные формы, тогда выбирайте карго с накладными карманами, которые располагаются ниже колен.

С заниженной талией

Это тренд, который вернулся к нам из девяностых и начала нулевых. Носить штаны с заниженной талией рекомендуется худощавым и высоким девушкам, ведь такие штаны укорачивают ноги.

Также потребуется накачанный пресс, плоский живот — тогда образ получится эстетичным. При наличии жирка на боках и в районе талии лучше отказаться от таких штанов.

Лучше всего брюки с низкой посадкой сочетаются с кроп-топами и укороченными худи и толстовками.

С разрезами

Такие штаны визуально удлиняют ноги за счет продольной линии в нижней части. Их лучше всего интегрировать в офисно-деловые луки. Сочетайте штаны с разрезами с блузами или рубашками и длинной верхней одеждой: пальто, плащом.

Зачастую модницы носят легинсы с разрезами в нижней части штанин. Это облегающие штаны, поэтому если вы комплексуете по поводу полных бедер, тогда прикрывайте обязательно паховую зону. Штаны с разрезами хорошо смотрятся с остроносой обувью на каблуках.

Широкие

Эти штаны подходят девушкам с любой комплекцией: и полным, и худым. В тренде — широкие штаны с продольным швом спереди на каждой штанине. Визуально в таких штанах вы будете казаться стройнее и выше.

С завышенной талией

Это идеальный вариант для миниатюрных девушек, поскольку оптически они вытягивают силуэт.

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Также штаны с высокой талией помогают скрыть неидеальный живот и полноватые бедра. Их можно интегрировать как в офисно-деловой, так и в повседневный лук.

Бархатные

Если говорить об одежде, предназначенной для создания праздничных образов, то нельзя не выделить бархатные штаны. Они делают любой образ более гламурным, изысканным, благородным.

Брюки из такого материала немного полнят, поэтому с ними следует быть поосторожнее девушкам с лишним весом. Желательно выбирать штаны, которые не будут слишком облегать фигуру. Пусть останется пространство между тканью и кожей.