Как сделать тени для век по-настоящему яркими, особенно если смуглая кожа: способы

Наверняка такое бывало с каждой девушкой: видишь на витрине идеально яркие тени нужного цвета, покупаешь, но первое использование не приносит ожидаемого эффекта. Бывало? Наверняка. Тени и близко не выглядят на миллион. К счастью, визажисты имеют в рукаве несколько действенных лайфхаков, которые моментально помогают исправить ситуацию и сделать макияж ярче на смуглой коже.

Использование спрея

Сейчас почти каждый уважающий себя производитель косметики выпускает спрей для закрепления макияжа. Чтобы пудровые тени легли на веко правильно и легко, нанесите немного спрея сначала на кисть, потом на веко. Кисть должна быть слегка влажной. Способ поможет не только сделать тени ярче, но и продержаться им, не скатываясь, дольше.

Послойное нанесение

Еще один способ усилить пигмент – нанести различные типы теней друг на друга. Например, сначала наносим классические пудровые, сверху жидкие того же оттенка. Можно поступить и наоборот, сначала нанести кремовую текстуру, затем припудрить сухими тенями. Сверху – пару нажатий закрепляющего спрея.

Нанесение консилера

Консилер предназначен не только для того, чтобы осветлить область под глазами, скрыть прыщи и дефекты кожи. Использование их на веках поможет усилить пигмент и сделать макияж глаз более выразительным. Использование консилера помогает затонировать кожу так, чтобы она не пропускала свет, разглаживаете ее. Это создает идеальную базу для контраста. Но есть один нюанс: важно использовать матовую формулу, она поможет справиться с жирностью кожи. Большинство век от природы жирные, именно поэтому мы каждый раз сталкивается с проблемой скатывания или впитывания пигмента.

Подтоны

Правильно выбранный подтон влияет на общий оттенок макияжа глаз. Чтобы тени выглядели идеально ярко, важно выбрать правильную компанию. Если вы, например, относитесь к теплому типу, то и палитра должна относиться к теплой. Даже один- единственный холодный оттенок сделает взгляд и образ в целом отталкивающим. Теплому типу внешности идеально подойдут персиковые и золотистые оттенки. Холодный тип должен обрамляться в голубые и розовые.

Использование грунтовки

Чаще всего мы наносим тени сразу на веко, на голую кожу. Пора пересмотреть свои привычки и начать пользоваться каким-нибудь праймером для век. Праймер – это чаще всего жидкий продукт, который работает как грунтовка, не позволяющая теням скатываться. Это то же самое, как если бы вы наносили праймер под тональный крем. То же самое. В результате получите более полную отдачу цвета, тени будут проявляться ярче. Если пока праймера нет, используйте жидкий консилер, нанеся его на центральную часть верхнего века похлопывающими движениями.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Использование подводки

Тени можно использовать как отдельно, так и сочетать с другими продуктами. Одним из таких продуктов является подводка для глаз – идеальный способ придать взгляду точность, а макияжу четкость. Благодаря подводке тени выглядят ярче. Но это, конечно, не единственное средство усиления рисунка теней. Ресницы тоже великолепно дополняют макияж. Нанесите несколько слоев туши только она верхние ресницы, чтобы создать больший контраст с тенями.

Пробуйте различные текстуры

Если от классических пудровые теней не удалось с помощью вышеперечисленных советов добиться яркости, переходите на следующий уровень: кремовые, глянцевые и стойкие тени для век. Они содержат значительно больше пигмента по сравнению с рассыпчатыми аналогами, значит, получается более сильная отдача на смуглой коже. Да, она сложный в работе, очень грязные, трудно смываемые с пальцев и с кистей. Да, кстати, перед использованием кисти нужно смочить небольшим количеством закрепляющего макияж спрея, чтобы защитить ворс от выпадения, проникновения в его структуру пигмента. К тому же, спрей усилит эффект теней и сделает их более мерцающими. Держите под рукой ватные палочки, чтобы вовремя убрать лишние мазки.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Не бойтесь использовать цвет

В применении ярких теней есть одно незыблемое правило – никакого страха в использовании. Да, попытки заставить цвет работать на вас могут быть утомительными и есть большая вероятность того, что вы очень скоро бросите все попытки, но результат, поверьте, стоит мучений. Яркий цвет действительно смотрится очень сочно и свежо на смуглой и темной коже, какие бы контраргументы ни приводили противники. Благодаря многочисленным вариантам теней и их нанесению можно создавать новый образ практически ежедневно. Не бойтесь экспериментов. Если вы пока не умеете сочетать цвета и оттенки, начните с малого, используйте один, но яркий цвет. Начните с бронзовых, изумрудно-зеленых, оранжевых и желтых цветов. Постепенно вводите в палитру синие, фиолетовые, салатовые, оранжевые цвета, которые можно использовать и в дополнение, как комплиментарные. Начинайте тренироваться уже сейчас, ведь весна не за горами. Поразите свой круг общения яркими красками.