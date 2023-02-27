 

Собянин: В 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в полтора раза

27.02.2023, 15:00, Разное
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С 2022 года столица поддержала около 3,2 тысячи инициатив. Участниками стали более девяти миллионов москвич, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

В прошлом году объем финансирования увеличился с 400 до 600 миллионов рублей. Зарегистрированные более года назад некоммерческие организации могут получить до пяти миллионов рублей, работающие менее полугода – до 500 тысяч.

“На конкурс поступило 923 заявки по 12 номинациям. Победителями стали 227 НКО, из них 92 впервые получили грантовую поддержку”, – рассказал градоначальник.

По его словам, с помощью грантов реализуют 56 молодежных проектов. Так, АНО “Дизайн карьеры” запустил цифровой навигатор #КарьерХаб. Он помогает подросткам найти возможности для обучения, работы и карьеры в столице.

В номинации “ЗОЖ и спорт” гранты мэра столицы получили 26 проектов. Один из них – фестиваль уличных видов спорта “НаСпорте”. Инициаторы представили новое направление, сочетающее движения из боевых искусств, гимнастики, брейкданса, капоэйры. В фестивале примут участие 600 спортсменов.

“Проекты некоммерческих организаций принесут большую пользу москвичам и помогут сделать наш город еще отзывчивее и добрее”, – подчеркнул Собянин.

Напомним, что пользователи портала mos.ru могут создать собственный благотворительный сбор и поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и всех, кто оказался в непростой ситуации.


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