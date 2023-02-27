Блестки, наклейки, 3D-декор: самые модные украшения ногтей на 2023 год

Красивый маникюр привлекает к себе внимание и делает руки более привлекательными. Однако, прежде чем выбрать для себя нейл-арт, нужно точно знать то, какие именно цвета будут в тренде в этом году.

Самым настоящим хитом являются золотистые и серебристые ногти. Также актуальным является шоколадно-коричневый оттенок, пурпурный, красный, оранжевый и розовый цвет.

Особого внимания заслуживает жемчужно-розовый и перламутрово-белый маникюр. Вот несколько основных трендов 2023 года, на которые стоит обратить пристальное внимание.

Модные тенденции нейл-арта

В 2023 году большой популярностью будет пользоваться французский маникюр. Также актуальны ногти с элегантным и минималистичным декором.

Чтобы придать своему маникюру особый шик и притягательность, можно дополнить его красивыми камешками. Интересно смотрится металлическое покрытие ногтевой пластины.

Также актуальными будут ногти с анималистичным принтом, 3D-дизайн.

Градиентный маникюр

Это один из видов нейл-арта, который в 2023 году пользуется огромной популярностью.

Если хочется присоединиться к этому тренду, стоит только выбрать свои любимые цвета и создать уникальный дизайн на ногтевой пластине.

С блестящими деталями

Если ищете дизайн маникюра, который можно легко выполнить самостоятельно, то это идеальный вариант.

Ногти, украшенные блестящими деталями, выглядят просто восхитительно и очень стильно.

Для этого нужно нанести глянцевый лак на основу натурального оттенка.

Декор при помощи наклеек

Это еще один достаточно простой вариант украшения ногтей. Чтобы зафиксировать такой декор, нужно приклеить его к основе, а сверху нанести слой прозрачного лака.

Французский маникюр

Чтобы подчеркнуть красоту ногтей, стоит сделать френч. Такой маникюр никогда не выходит из моды.

Он утонченный, элегантный и универсальный, поэтому станет отличным вариантом для каждой женщины.

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С минималистичным и элегантным украшением

Если хочется сделать ставку на утонченный дизайн ногтей, то маникюр с нюдовой основой является лучшим вариантом.

Дополнить его можно минималистичным декором, выполненным в черном цвете.

С деталями из камней

Это отличное решение, если хочется сделать себе “ювелирный” маникюр.

Стразы придадут ногтям красивый блеск и помогут выглядеть просто фантастически и очень ярко.

Декор в оттенках металлик

Это один из основных трендов 2023 года. Ногти с металлическими акцентами выглядят просто восхитительно и очень ярко. Отлично смотрится френч с золотистыми акцентами.

3D-дизайн

Это просто потрясающая новинка этого года. Такой вариант нейл-арта идеально подходит для смелых и ярких девушек.

Реалистичный дизайн

Если вам хочется выбрать более реалистичный и оригинальный дизайн, то это просто потрясающий вариант. Этот дизайн маникюра идеально подходит для самых смелых и стильных девушек.

Дизайн, вдохновленный животным принтом

Если есть какие-то сомнения относительно того, что выбрать, стоит сделать ставку на маникюр с животным узором. Интересно выглядит анималистичный принт в насыщенных черно-коричневых тонах.