Боб-каре в стиле Хейли Бибер – самая модная прическа весны-2023: как стильно уложить трендовую стрижку

Если вы выберете каре-боб этой весной, вы на 100% в тренде. Потому что короткая стрижка, несомненно, является самой популярной прической года. Каре-боб подходит для любой формы лица, а также является одной из любимых причесок звезд. В статье мы расскажем, как его можно уложить самостоятельно в домашних условиях за несколько простых шагов.

Время снимать шапку

Короткий боб в настоящее время является самым популярным запросом в ​​парикмахерских. Его популярность связана с моделью Хейли Бибер, которая несколько недель назад сделала новую прическу. С тех пор все больше и больше женщин отваживаются на такую стрижку. Современная и очень простая в укладке — неудивительно, что этот вариант сейчас так популярен.

Что характеризует трендовую прическу

Новые варианты боба появляются почти каждый день, и иногда сложно угнаться за последними тенденциями. Если не считать игривого названия, в этой прическе на самом деле нет ничего нового, и мы все с ней уже знакомы. Это прямое каре, которое заканчивается между подбородком и плечами, а локоны укладываются очень легкими волнами. Волосы обычно стригут до одной длины, но возможны и небольшие модификации, чтобы прическу приспособить к конкретной форме лица. Что касается укладки, волосы в идеале должны быть выпрямлены и лишь слегка завиты. Эта стрижка может показаться слишком простой, но она способна изменить ваш образ.

Советы и рекомендации по стилю

Мы знаем, что у звезд есть множество стилистов и парикмахеров, которые ухаживают за их волосами. Но с такой простой прической вы можете добиться такого же результата дома, без использования сложных техник и стайлинговых средств. Нужно лишь понять, как выполняется правильная укладка. Ниже мы раскрываем шаги, которым нужно следовать, если вы хотите воссоздать этот образ:

Вымойте волосы, как обычно, используя шампунь и кондиционер, специально предназначенные для вашей текстуры волос. Высушите феном на средней скорости, пока волосы не станут почти сухими, или дайте высохнуть на воздухе. Самый популярный вариант прически — с центральным пробором, но боковой пробор тоже подойдет. Если у вас кудрявые волосы, теперь их можно легко выпрямить с помощью круглой щетки для волос. Прямые волосы должны быть уложены легкими волнами.

Чтобы создать объемный вид, нанесите немного мусса для объема или текстурирующего спрея от середины длины волос до кончиков. Это обеспечивает больше движения и идеальный внешний вид.

Вдохновляющие прически для короткого боба

Самое лучшее в этой прическе то, что она универсальна. Кончики, например, необязательно должны быть аккуратно подстрижены под одну длину. Наоборот, небольшой хаос делает волосы более объемными и воздушными, так что вы получаете крутой побочный эффект.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Сочетайте каре с челкой

Будь то современная шторка, тонкая или классическая челка, искусно уложенная, она идеально дополнит каре-боб и создаст красивое обрамление для лица.

Длина может варьироваться

Поскольку короткий боб не требует точной длины волос, вы можете сами решить, хотите ли вы сделать стрижку очень короткой или оставить немного длиннее. Стрижка до плеч сейчас пользуется огромной популярностью, поэтому боб, слегка касающийся плеч, — отличный выбор.

Вы можете изменить цвет волос

Если вы хотите выделиться из толпы, смело выбирайте новый цвет волос. Медные оттенки сейчас в моде и могут вывести ваш современный образ на новый уровень.

Акцентные блики также являются отличным способом оживить современную стрижку.

Короткий боб с оригинальной завивкой

Вы также можете немного изменить стрижку. Вместо классической стрижки вы можете сделать модификацию каре-боб, больше похожую на шегги. Так что попросите у своего парикмахера многоуровневую стрижку с челкой в нужном стиле.

Каре-боб – это стрижка на все времена, которая подчеркнет вашу красоту.