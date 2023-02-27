Как правильно заключить ДДУ с застройщиком

Договор участия долевого участия (ДДУ) снижает риски при покупке жилья на первичном рынке, но не убирает их полностью. Поэтому крайне важно, чтобы договор был заключен правильно и содержал все необходимые пункты.

Во-первых, ДДУ обязан иметь письменную форму, а также регистрацию в Росреестре.

Во-вторых, в документе должна быть указана четкая дата, когда квартира будет передана покупателю. Только в таком случае при задержке передачи квартиры у пострадавшей стороны есть право взыскать неустойку со строительной компании за неисполнение условий ДДУ.

Третий важный пункт – гарантийный срок на построенное жилье. По закону он не должен быть менее пяти лет с момента ввода новостройки. Срок гарантии на кровлю вообще составляет десять лет.

Кроме того, в ДДУ должны быть четко прописаны технические характеристики как самой квартиры, так и всего дома. Главное, чтобы в договоре была указана площадь каждого помещения в квартире. Это не позволит застройщику в дальнейшем требовать доплату за дополнительные “метры”.

Наконец, в ДДУ также прописывается инфраструктура, которую застройщик собирается возвести в составе жилого комплекса. Не стоит забывать про этот пункт, чтобы в будущем не было неприятных сюрпризов в виде отсутствия поликлиники или детсада поблизости.