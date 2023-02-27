Мнение: О реальном риске распада России… Угроза уже настолько серьёзна?

Густо пошло.

Российский президент Владимир #Путин уже в третий раз менее, чем за полгода, предупредил о реальности сценария, в котором #Россия может развалиться на части под давлением Запада. Необычным в этот раз было то, что предупреждая о грядущей опасности, глава государства употребил несколько архаичный глагол «раскассировать», восходящий к немецкому kasseren — «уничтожить» и означающий в русском языке расформировать, прекратить самостоятельное существование страны. Тем самым он показал, что эта угроза имеет вполне реальные очертания.

В унисон с ним и почти синхронно выступил ещё один, не менее информированный, а также доверенный инсайдер.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий #Медведев опубликовал целую статью в «Известиях», посвящённую… уже возможным последствиям распада России. И если Владимир Путин говорил о реальной опасности для русских, для русского народа, вместо которого могут появиться «московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», то его зам по безопасности сказал намного больше.

«То, что мы наблюдаем сейчас, случалось не однажды — в тот момент, когда приходила к концу своего существования очередная мировая империя, — сразу вписал текущие события в глобальный исторический контекст Дмитрий Медведев. — Ибо #история неумолима… После расцвета империи и её золотого века — долгий путь к одному и тому же финалу: к распаду и войне или войне и распаду. Это мировой закон. Так и случилось с нами, с Союзом ССР, только в отложенном варианте. Война могла произойти раньше…, но разгорелась сейчас».

Тут примечательно, что столь высокопоставленный российский чиновник и политик, во-первых, встраивает РИ, #СССР и нынешнюю Россию в единую «имперскую» цепочку. Раньше власти позволяли себе говорить разве что об «имперстве» Союза нерушимого, и то не вполне прямо. Теперь к «империям» причислена и РФ. И во-вторых, с точки зрения заместителя Владимира Путина в Совете безопасности, нынешние драматические события — это прямое продолжение объективного исторического процесса: распада «империи». И это не оговорка по Фрейду.

Это мысль, которая у Дмитрия Медведева получает продолжение. «История демонстрирует и другое: любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше», — заявляет он (курсив автора статьи — А.Н.). Это уже не урок истории, а грозное предупреждение. Повторяя обвинения, что Запад «отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, хочет… без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию» руками украинцев, зампред Совбеза предъявляет решающий контраргумент.

«Если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, он будет решён отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен». Неприкрытая угроза сформулирована вполне чётко. Но для особо непонятливых Дмитрий Медведев её буквально разжёвывает — «Тотальное фиаско. Проигрыш для всех. Крах. Апокалипсис». В общем, случись что, всему человечеству «о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы».

То есть, очередной ультиматум предъявлен. Но — «на всякий случай» в таком формате, чтобы можно было и назад отыграть при необходимости. Мол, не зампред Совбеза контролирует «ядерный чемоданчик», да и взятки с известного винодела — гладки.

Но всё-таки, когда уже и такие «аргументы» идут в ход, значит, положение дел — совсем швах, и #риск распада России руководством расценивается как реальный?

—