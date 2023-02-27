“Мрачное место”: названы самые доступные районы Москвы

Приобрести квартиру в российской столице мечтают миллионы жителей как регионов страны, так и государств постсоветского пространства. Москва – суперсовременный мегаполис, по уровню жизни превосходящий многие города западного мира. Разумеется, она предоставляет невероятные перспективы, к чему и стремятся граждане.

Конечно, далеко не у всех есть финансовая возможность для покупки квартиры в Москве, однако если хорошо поискать, то даже в столице можно найти вполне себе доступную недвижимость. Как отметил риелтор Евгений Коноплев, чаще всего дешевое жилье встречается в районах, которые в народной памяти еще с 90-х годов остались “мрачными местами”.

К ним, по словам эксперта, относится район Гольяново. При этом риелтор подчеркнул, что сегодня в Москве не осталось уголков, которые ассоциировались бы с криминалом. В столице невозможно найти район, который можно назвать депрессивном. Везде происходит поэтапное развитие.

Специалист по недвижимости уверен, что желающие купить квартиру в Москве могут сделать выбор в пользу Гольяново. Цены там довольно выгодные, однако после открытия станции метро ожидается, что жилье подорожает. А пока что в районе построена вся необходимая социальная инфраструктура.