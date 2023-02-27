 

Низкий рост связали с враждебным поведением людей

27.02.2023, 12:00, Разное
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Психологи во главе с учеными из Падуанского университета в Италии пришли к выводу, что с маленьким ростом чаще ведут себя враждебно. Предполагается, что таким способом они компенсируют недостаток в росте.

В психологии темной триадой называют нарциссизм, макиавеллизм и психопатию – черты личности, которые вредят окружающим людям. Кроме того, из-за них человек склонен к манипуляциям, цинизму, самовлюбленности и лжи. В недавнем исследовании экспертов приняли участие 367 взрослых людей, которые заполнили анкету, связанные с чертами личности и характеристиками внешности.

Оказывается, люди небольшого роста, которых это смущает, нередко чаще проявляют отрицательные черты. При этом наиболее отрицательная корреляция между ростом и нарциссизмом наблюдалась у мужчин.


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