Низкий рост связали с враждебным поведением людей

Психологи во главе с учеными из Падуанского университета в Италии пришли к выводу, что с маленьким ростом чаще ведут себя враждебно. Предполагается, что таким способом они компенсируют недостаток в росте.

В психологии темной триадой называют нарциссизм, макиавеллизм и психопатию – черты личности, которые вредят окружающим людям. Кроме того, из-за них человек склонен к манипуляциям, цинизму, самовлюбленности и лжи. В недавнем исследовании экспертов приняли участие 367 взрослых людей, которые заполнили анкету, связанные с чертами личности и характеристиками внешности.

Оказывается, люди небольшого роста, которых это смущает, нередко чаще проявляют отрицательные черты. При этом наиболее отрицательная корреляция между ростом и нарциссизмом наблюдалась у мужчин.