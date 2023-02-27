Депутат Власов обвинил свердловского губернатора Куйвашева в работе только «для телевизора»

Резкий комментарий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в адрес основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прокомментировал депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Василий Власов. Он обвинил главу региона в игнорировании своих обязанностей.

Пригожин открыто и по делу высказался о политике Куйвашева, что не понравилось свердловскому губернатору. В ответном заявлении он в неуважительной форме обратился к главе ЧВК «Вагнер» и предложил не лезть в «региональное управление». Дерзкие вызывающие комментарии не остались без внимания депутата Власова.

«СМИ сообщили о том, что до 10 февраля вы были в отпуске. Наверное, помогали своим землякам на фронте? Посетили Донецк? Или навестили раненых свердловчан в медсанчасти в Горловке? Меня, как и Вас избрал народ, только кто-то работает для людей, а кто-то «для телевизора» и подконтрольных своей администрации СМИ. Вот и вся разница», – заявил он в своем Telegram-канале.

Евгений Куйвашев интерпретировал слова Пригожина, высказанные в адрес политика, в критику всего региона. Однако, если свердловскому губернатору надоела его работа, то ему следует написать заявление «по собственному», предложил Василий Власов.