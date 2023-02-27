РБК: Тимакова с 1 марта покидает пост зампреда ВЭБ.РФ и уходит на работу в «Сколково»

Наталья Тимакова с 1 марта покидает пост заместителя председателя ВЭБ.РФ и переходит на работу в Московскую школу управления «Сколково» на должность директора по развитию.

Тимакова в комментарии РБК выразила благодарность председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову и ВЭБу за четыре с половиной года работы. Она отметила, что в период ее работы удалось реализовать целый ряд важных проектов, многие из которых продолжаются, – это строительство школ по концессионной модели, запуск социально-культурных проектов в городах, где присутствует ВЭБ.

Источник РБК в Сколково сообщили, что в должности директора по развитию Московской школы управления «Сколково» Тимакова, в частности, будет отвечать за развитие новых образовательных проектов и новую стратегию школы «в текущих условиях».

Шувалов со своей стороны выразил благодарность Тимаковой за работу в ВЭБе, он отметил, что она запустила и курировала ряд важных направлений для организации. Слова Шувалова привела его пресс-служба.

Наталья Тимакова заняла пост зампреда ВЭБа в сентябре 2018 года, после ухода с поста пресс-секретаря тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, которую она занимала на протяжении десяти лет. До назначения пресс-секретарем Медведева Тимакова возглавляла пресс-службу президента (2002–2008).

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