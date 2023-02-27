Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели 2,5 тыс. польских наемников из ВСУ

Польский корпус в составе ВСУ понес чувствительные потери во время российской спецоперации на Украине, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Как сообщил Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show, в Украине воюют 20 тыс. военных из Польши, 2,5 тыс. из которых уже погибли, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании фактов массового участия граждан Польши в конфликте в Украине на стороне Киева.

Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что представители ВСУ отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел.

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