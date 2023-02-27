Аналитик Куо: Бюджетная AR-гарнитура от Apple появится в 2025 году

AR-гарнитура Apple второго поколения будет представлена в двух моделях: бюджетной и дорогой версии. Обе они будут доступны до 2025 года. Об этом пишет MacRumors со слов аналитика Мин-Чи Куо.

Производством премиальной модели будут заниматься Luxcaseict и Foxconn. По предварительным данным, компания уже начала разработку устройства, хотя Apple еще не представила первую версию своей гарнитуры.

Слухи говорят о том, что первая AR-гарнитура от Apple будет очень дорогой – около $3-5 000. Куо утверждает, что второе поколение будет проще в использовании и будет стоить меньше, чем Mac.Дебютная AR-гарнитура будет анонсирована Apple на конференции разработчиков WWDC в этом году. Мин-Чи Куо говорит, что “становится все более вероятным”, что новый гаджет будет представлен в тот же момент, что и iPhone 15 в 2023 году.