 

Аналитик Куо: Бюджетная AR-гарнитура от Apple появится в 2025 году

27.02.2023, 11:51, Разное
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AR-гарнитура Apple второго поколения будет представлена в двух моделях: бюджетной и дорогой версии. Обе они будут доступны до 2025 года. Об этом пишет MacRumors со слов аналитика Мин-Чи Куо.

Производством премиальной модели будут заниматься Luxcaseict и Foxconn. По предварительным данным, компания уже начала разработку устройства, хотя Apple еще не представила первую версию своей гарнитуры.

Слухи говорят о том, что первая AR-гарнитура от Apple будет очень дорогой – около $3-5 000. Куо утверждает, что второе поколение будет проще в использовании и будет стоить меньше, чем Mac.Дебютная AR-гарнитура будет анонсирована Apple на конференции разработчиков WWDC в этом году. Мин-Чи Куо говорит, что “становится все более вероятным”, что новый гаджет будет представлен в тот же момент, что и iPhone 15 в 2023 году.


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