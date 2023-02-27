КМТП предоставляет малому бизнесу льготный лизинг на 2,4 млрд рублей

Льготный лизинг, предлагаемый “МСП Лизинг” (КМСП), дочерней компанией Корпорации МСП, позволит малому и среднему бизнесу получать 2,4 миллиарда рублей в год в 2023 году.

Условия лизингового продукта позволяют брать российское оборудование под 6% годовых и иностранное – под 8%, при этом сумма сделки составляет от 500 000 до 50 000 000 рублей. Продолжение льготного лизинга является частью государственной поддержки малого и среднего бизнеса в рамках национальной программы помощи МСП. Наши предприниматели смогут приобрести необходимое им оборудование по выгодным ставкам, увеличить производство и создать рабочие места благодаря льготному лизингу. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что это поможет ускорить общее развитие отрасли МСП.

Лизинг по льготной ставке можно получить только для производственного оборудования на условиях “Приоритет+”. Размер авансового платежа может составлять до 0% при наличии гарантий от региональных гарантийных организаций. Сроки льготного лизинга составляют от 13 месяцев до семи лет. Предприниматели могут самостоятельно выбрать график платежей, включающий отсрочку. КМСП запустит лизинговую программу с максимальным лимитом в 100 млн. рублей по программе “Приоритет”. “Программа “Приоритет” сможет привлекать внешнее финансирование, что позволит оказать общую поддержку в размере 7,1 млрд. рублей. Сюда входят и средние предприятия. Ставки по этой программе установлены в размере не более 6% плюс ключевая ставка ЦБ для среднего бизнеса (с лимитом до 100 000 000 рублей), 7% плюс ключевая ставка для малого бизнеса и 7,5% плюс ключевая ставка для микробизнеса (с лимитом до 50 млн рублей)”, – заявил Исаевич.

На сайте МСП.РФ запущен специальный сервис по приему заявок на лизинг. Предприниматели могут заполнить анкету в режиме онлайн и загрузить необходимые документы. Часть этих данных будет автоматически внесена в цифровой профиль предпринимателя. Произойдет автоматизированная проверка правильности ввода и стоп-факторов, а также расчет общей стоимости финансирования. В структуре KMSP целью создания единой лизинговой компании является облегчение доступа предпринимателей из всех регионов страны к масс-лизингу. Ожидается, что в 2023-2025 годах объем лизинга увеличится в пять раз и достигнет не менее 50 триллионов рублей (4,7 млрд по программам “Приоритет+” и 43,4 млрд по программам “Приоритет”). Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства России, будет курировать оказание поддержки в рамках Национального проекта МСП.