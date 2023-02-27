Жизнь на взводе

Милитаризм — культ и праздник: солдатики, гранаты, танки, ряженые и длинная аллея с портретами погибших. Фотографии 19-24 февраля, Петербург.



Открывшаяся в Музее артиллерии 22 февраля выставка «Только вместе! Только вперед!», посвященная СВО. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»



Викторина на знание исторических фактов, связанных с Великой Отечественной войной в парке Победы. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Стенд с демонстрацией взрывчатых боеприпасов. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Очередь в Музей артиллерии 23 февраля. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Бюст Сталина в Музее артиллерии. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Трофеи с поле боя СВО в Музее артиллерии. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Пачка сигарет с фронта. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Реконструкция сталинградского сражения 1943 года. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Арт-объект «Сила героя» у станции метро Гостиный Двор. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Девушки из академии милиции. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Реконструкция сталинградского сражения 1943 года. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Реконструкция сталинградского сражения 1943 года. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Плакаты с погибшими участниками СВО у памятника маршалу Жукову, парк Победы. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Плакаты с погибшими участниками СВО, которых сравнивают с героями погибшими во время Великой Отечественной войны. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

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