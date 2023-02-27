Мнение: Кто остался в тени «Ландромата»?

По делу «Молдавского ландромата» осужден последний фигурант, которого успели «принять» в России.

Бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова 17 февраля Преображенский районный суд Москвы приговорил к 17 годам.

По этому же уголовному делу еще в июле прошлого года приговором Тверского районного суда Москвы акционер Молдинкомбанка Александр Коркин и юрист Алексей Соболев – осуждены на 19 лет колонии строгого режима, банковские сотрудники Лев Пахомов – на 17 лет, Ринат Юсупов – на 16 лет, Винера Шарипова – на 16,5 лет колонии.

Никто из них не признал вины.

А вот Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин признали вину, раскаялись и заключили сделки со следствием.

Директора казначейства молдавского Moldindconbankа Елену Платон еще в марте 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил к десяти годам лишения свободы.

Бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин в марте 2021 года приговорен к 9 годам колонии.

Хозяину нескольких банков Александру Григорьеву, который уже отбывал 9-летний срок лишения свободы по другому уголовному делу, добавили еще 3 года колонии.

Все фигуранты дела о «Молдавском ландромате» московскими судами признаны виновными в совершении преступлений по части 3 ст210 УК России (руководство структурным подразделением преступного сообщества). И части 3 статьи 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).

Но в истории «Молдавского ландромата» ставить точку еще рано.

И не только потому, что вне досягаемости российского правосудия оказались организаторы и руководители гигантской прачечной денег, граждане Молдовы банкир Вячеслав Платон и Владимир Плахотнюк, некогда «серый кардинал» Молдовы, экс-председатель Демократической партии Молдовы, бывший депутат парламента Молдавии двух созывов, а в 2010-2013 годах – первый вице-председатель молдавского парламента.

Есть и куда более серьезное основание не считать эту историю законченной. Дело в том, что до сих пор не установлено, кто, где и когда похитил в России более пятиста миллиардов рублей. Кто остался в тени Ландромата?

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