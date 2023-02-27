Мнение: Как помочь малому бизнесу, не залезая в бюджет

Сергей Степанов из Ангарска рассказывает, что получил от государства начальный капитал на открытие бизнеса. Программа действует по всей России, называется «социальный контракт»: если вы попали в сложную жизненную ситуацию, наше государство поможет вам деньгами, чтобы вы могли встать на ноги. На эти деньги можно запустить бизнес, например, или освоить новую специальность, или, скажем, купить несколько коров. Заявку можно подать на Госуслугах или в МФЦ. Возвращать ничего не нужно, помощь безвозмездная.

Забавный контраст. В СССР тех, кто хотел шить для народа джинсы, государство пыталось ограбить и посадить в тюрьму. В России тем, кто собирается делать что-то полезное для экономики, государство выдаёт начальный капитал.

Итак, Ангарск — 40 километров от Иркутска, Восточная Сибирь. Население 230 тысяч человек, один из самых благоустроенных городов России. Сергей Степанов рассказывает, как получил от государства четверть миллиона рублей, чтобы выйти из сложной жизненной ситуации (ссылка):

На полученные от государства деньги Сергей купил:

1. Машину, чтобы доставлять корма для животных и таксёрить.

2. Мобильник, снимать видео на заказ.

3. Ноутбук, монтировать снятые на мобильник видео.

Как видите, механика работает. Вообще, если вы живёте в России, и у вас есть финансовые трудности, то общество и государство многое готовы сделать, чтобы поставить вас на ноги. Тут нас всё хорошо — или, точнее, гораздо лучше, чем витающие в облаках ворчуны могут себе вообразить.

К сожалению, ни я, ни большая часть моих коллег подобными программами почти не пользуемся. Причина в том, что в России практически вся поддержка малого бизнеса направлена на отстающих — на тех, у кого бизнес идёт туго, или на тех, кто попал в беду. Например, поддержка может заключаться в ковровой раздаче скромных дотаций, которые даже для малого бизнеса составляют в лучшем случае несколько процентов от месячной прибыли. Поддержка может заключаться в отсрочке выплат по налогам или по кредитам, что крепким предпринимателям не нужно, так как у них нет проблем с выплатами. Или это могут быть кредиты на развитие, которые бизнесменам зачастую не нужны, потому что у них обратная проблема: не «где взять в долг», а «куда вложить заработанное».

Под видом поддержки малого бизнеса в России реально работает эдакий собес — служба поддержки для тех, кто ведёт бизнес плохо, кому с деньгами не везёт. Такая раздача пособий создаёт иллюзию, будто поддерживаться весь малый бизнес, а не худшая его часть.

Предвосхищая возражения — да, я согласен, поддерживать тех, кто попал в беду, тоже нужно: государству гораздо выгоднее подставить споткнувшемуся предпринимателю плечо, чем позволить ему разориться. Поэтому если конкретно мои налоги пошли на социальный контракт и позволили кому-то открыть свой небольшой бизнес, я этому только рад.

Но всё же получается, что государство поддерживает только отстающих, тогда как передовиков капиталистического производства оно игнорирует, как будто мы не важны. Это неправильно и несправедливо, так как большую часть пользы государству приносят именно передовики: они платят больше налогов, создают больше рабочих мест, выпускают больше товаров и услуг и служат питательной средой для более крупного бизнеса.

Полагаю, государство и радо бы нам помочь, просто направляет силы не туда. Карманные деньги крепким предпринимателям не нужны, мы больше времени потратим, за эти подарки отчитываясь. Нам надо, чтобы государство решало ту часть наших проблем, которую мы не можем решить деньгами.

Лично я вижу хорошую систему поддержки бизнеса так.

1. Институт комиссаров

Государство создаёт институт комиссаров и облекает его существенными полномочиями. К каждому бизнесмену крупнее определённого размера прикрепляется свой комиссар — полагаю, одного комиссара на 50 предпринимателей будет вполне достаточно. Когда предприниматель сталкивается с душащей бюрократией, он идёт к своему комиссару, и тот, будучи влиятельным лицом внутри системы, расшивает неувязку несколькими звонками.

Сейчас предпринимателям регулярно приходится или вести с чиновниками долгую обильную переписку, или отстаивать свою позицию в суде, или даже отказываться от интересных проектов, чтобы не царапать руки, перелезая через административный барьер. Государство — огромная структура, она неизбежно генерирует сценки кафкианского бреда, участники которых вынуждены заниматься явной ерундой. В такие моменты кому-то надо встать посредине комнаты и громко напомнить присутствующим про здравый смысл.

2. Контроль над правилами игры

Было бы здорово передать значительно больше власти группам, которые уже давно рука об руку с государством занимаются улучшением бизнес-климата в России.

К примеру, одна из главных проблем нашего бизнес-климата заключается в постоянном изменении правил игры. На айтишном сленге подобное обозначают термином «улучшайзинг». Чиновники непрерывно перекраивают нормативные акты, пытаясь сделать чуть лучше то там, то здесь, но не сознавая, что любое изменение правил — это стресс, за который бизнесу приходится дорого платить. С депутатами дела обстоят ещё хуже. Среди них есть форменные паразиты, которые лоббируют откровенно вредительские новации — вот как в свежей истории с удушением ювелирной отрасли, например.

Огромной поддержкой малого бизнеса мог бы стать мораторий на любые изменения, ухудшающие или усложняющие условия его работы. Хотите изменить форму отчётности или добавить новую бумагу? Не чаще, чем раз в пять лет, причём общее время на заполнение всех документов должно или остаться прежним, или уменьшиться. Хотите отменить УСН, заставив малый бизнес платить в несколько раз больше налогов? Возбудите уголовное дело против врагов народа, которые наносят репутации государства опаснейший удар.

Подведу итог

Хоть мы сильно продвинулись за последние 20 лет, — вести бизнес в России сейчас значительно комфортнее, чем раньше, — но нам ещё есть, куда расти. При этом государство не должно быть для малого бизнеса ни другом, ни кормильцем — это противоречит самой сути здоровых капиталистических отношений. Нормальная ситуация — когда бизнес платит государству, не наоборот.

Что нам действительно поможет, — под «нами» я подразумеваю костяк предпринимательской прослойки, — так это снижение уровня бюрократического самодурства. Государству следует стать для бизнеса предсказуемым партнёром, который соблюдает деловой этикет, держит слово и не создаёт бизнесу проблем без крайней на то нужды.