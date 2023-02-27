«Госуслуги» перерегистрировались в Нидерландах и начали релокацию сотрудников в Европу

Основанная в 2007 году в Москве IT-компания «Госуслуги» заявила об уходе из России и призвала своих сотрудников релоцироваться в страны Евросоюза.

Чтобы иметь возможность работать с международными клиентами, она зарегистрировала юридическое лицо в Королевстве Нидерланды.

В руководстве компании объяснили, что российские клиенты составляют менее 10% от общих объёмов продаж и не являются для неё единственным или приоритетным источником доходов. Крупнейшие объёмы продаж «Госуслуг» согласно отчёту за 2021 год – в США, Франции, Люксембурге и Португалии. После ухода из России все сервисы портала «Госуслуги» будут доступны российским клиентам в течение месяца, после чего их обслуживание прекратится.

– Конечно, тяжело уходить, но угроза новых санкций перевешивает, – говорит гендиректор «Госуслуг» Игорь Вайсман. – Нам могут полностью блокировать долларовые счета. Нам неоднократно поступали сигналы о том, что следует вести себя как другие «хорошие» русские компании, например JetBrains и Yandex, и увезти людей в Нидерланды. Иначе они грозили арестовать мой автомобиль в Монте-Карло, который сейчас находится в шиномонтаже.

—