Это даже не тренд, а целая философия: особенности окрашивания “лунный свет” – яркого хита весны

Окрашивание в стиле «лунный свет» объединяет в себе тенденции из прошлого и добавление нового направления. Этой весной данная техника будет особо популярной, поскольку волосы при таком окрашивании смотрятся просто восхитительно. Концепция состоит в том, чтобы на них отражалась луна, именно этот эффект дал название тренду.

Яркость и глубина темных прядей

Лучше всего «лунный свет» работает на темных волосах. Окрашивание производится с использованием стандартной техники мелирования или отбеливания. Отдельные пряди осветляются, а затем тонируются в пепельный и голубоватый (фиолетовый цвет). Эффект просто потрясающий, и смотрится отлично именно на темных волосах, поскольку на темной основе лучше прослеживается «лунная дорожка», как на темной глади воды. Волосам добавляется яркость и глубина, они переливаются, становятся шелковистыми, визуально прибавляется объем.

Преимуществом данного типа окрашивания является то, что его можно стилизовать под любую одежду. К примеру, джинсовые вещи, которые по-прежнему находятся на вершине популярности, смотрятся максимально гармонично. Также оригинальными будут другие миксы, поэтому можете экспериментировать с другими луками. Например, подойдет одежда синих оттенков, а также не менее привлекательной будет сочетание на контрасте с одеждой других ярких или нейтральных цветов.

Добавление лавандового или бирюзового оттенка

Очень стильно и привлекательно смотрится прическа после окрашивания с добавлением лавандового или бирюзового оттенка. Проконсультируйтесь со своим стилистом и выберите тот вариант, который вам больше всего подходит. Преимущество данного типа окрашивания состоит в том, что оттенок смывается практически после первого мытья. Поэтому вы можете экспериментировать до тех пор, пока ни найдете свой оттенок.

Соединение нескольких цветовых оттенков

Также замечательной идеей будет соединить не один, а несколько цветов. Волосы станут переливаться разными оттенками, они будут смотреться шелковистыми и блестящими. Преимуществом данной концепции является то, что прическа станет универсальной. То есть, вы сможете стилизовать ее под любой образ, она гармонично впишется в любой из стилей. Обилие оттенков будут сочетаться с цветами вашей одежды, и в этом есть несомненный плюс.

Выберите оттенки одной цветовой гаммы или используйте несколько разных цветов. Лунные переливы — это обилие тонов, поэтому вы можете использовать столько цветов, сколько посчитаете нужным (то есть, ограничений по количеству нет).

Голубые косы

Африканские косички и другие виды плетения по-прежнему в тренде. Добавьте волосам яркости, использовав синий или фиолетовый цвет. Такая прическа отличается креативностью и экстравагантностью, и если вы смелая девушка, наверняка это ваш вариант. Можно окрасить волосы от корней и до кончиков или сделать плавный переход от натурального цвета к голубому. У вас появится замечательная возможность экспериментировать с прическами. Можете отдать предпочтение свисающим косичкам или собрать их в высокий хвост, средний или низкий пучок и пр. Игра цвета поможет вам сделать оригинальную укладку, повторение которой вы не найдете.

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Лунное омбре

Это вариант окрашивания в стиле «лунный свет» является самым оптимальным для тех, кто не готов кардинально изменить свой образ. К примеру, вы не настроены на яркие цвета типа синего или насыщенного фиолетового (бирюзового). Для вас есть прекрасная новость, вы можете выбрать лунное омбре, использовав переход от темных естественных волос к более светлым в голубых тонах. Оставьте свой натуральный черный или коричневый цвет у корней, добавьте лунного блеска по направлению к кончикам. Такая прическа будет смотреться эффектно и привлекательно.

Вместо заключения

Как было заявлено в названии, окрашивание «лунный свет» – это больше чем тренд, речь идет о целой философии. Это новый стиль и оригинальный образ с добавлением романтичности, таинственности, неповторимого шарма. Любая одежда в соединении с прической сделает лук целостным, необычным, экстравагантным. Попробуйте этот вариант, и вы гарантированно будете ощущать себя по-другому и по-новому. Именно весной, когда пробуждается вся природа, хочется выглядеть особо привлекательно. Это время перемен, и данная тенденция будет более, чем подходящей для обновления, как внешности, так и внутренней духовной наполненности.