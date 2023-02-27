Цветовые блоки остаются в моде: самые модные сочетания на весну 2023 и секреты составления образов

Цветовые блоки впервые использовалась Ивом Сен-Лораном еще в сороковых годах прошлого века, затем очередной всплеск был отмечен в шестидесятых года. Этой весной такие сочетания снова приветствуются, наряды получаются стильными и яркими, в чем есть несомненный плюс (очень позитивные тенденции, поднимающие настроение). Представленные ниже идеи помогут вам определиться с выбором.

Зеленый и телесный

Очень стильное сочетание, которое напоминает нам о весне и пробудившейся после зимы и морозов природе. Телесный колор является базовым, допускается использование разных оттенков. Выберите цвет, который максимально подходит к тону вашей кожи. Сочетайте его с салатовым (или зеленым в других оттенках), образ будет светлым, свежим и теплым.

Молочный и голубой

Сочетание яркого желтого цвета с таким же ярким голубым смотрится дешево, поэтому отдайте предпочтение либо бледно-желтому, либо молочному цвету. Яркость синего также можно несколько снизить, отдав предпочтение бледному или пыльному голубому.

Оливковый и лаймовый

Лаймовый цвет является трендом сезона. Его можно сочетать с серым и черным, однако соединение с оливковым будет смотреться наиболее стильно. Два оригинальных оттенка зеленого цвета смотрятся просто восхитительно. Наряд будет выглядеть целостным и завершенным. Два цвета подчеркнут красоту и глубину друг друга и создадут максимально гармоничный лук.

Бордовый и бежевый

Бордовый цвет относится к разряду самодостаточных, миксовать его с чем-то ярким не рекомендуется, поскольку образ получится слишком перенасыщенным. Он должен быть единственным акцентом в луке, а вот добавление бежевого станет одним из самых лучших решений. Он подчеркнет красоту и глубину бордового, наряд будет смотреться эффектно и дорого.

Голубой и красный

Это сочетание является очень ярким, поэтому не следует распределять цвета пополам. Имеется в виду то, что наличие двух ярких цветов в одинаковом количестве сделает образ «кричащим». Поэтому отдайте предпочтение одному цвету (в качестве основы лучше выбрать голубой), а второй используйте в качестве вкрапления. Например, красной можно сделать обувь, что будет выглядеть не очень навязчиво и в то же время стильно и экстравагантно.

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Розовый и серый

В прошлом году серый цвет сочетался с салатовым, в этом тенденция несколько изменилась и вместо салатового используется розовый. Яркий розовый выглядит слишком по-детски, а вот бледный и в сочетании с серым смотрится стильно и по-деловому. Очень ненавязчивое и приятное для восприятие сочетание, которое можно использовать для любого наряда.

Радужные оттенки

Нынешняя мода вполне демократична, поэтому вы можете использовать разные цвета в нужном вам количестве. Если отдаете предпочтение яркости и разнообразию, не останавливайтесь на сочетании двух или трех цветов, соедините пять и даже больше. Используйте радужные оттенки, они выглядят ярко и привлекательно. Образ станет свежим, нежным и поистине весенним. Единственным условием является то, что каждый предмет одежды должен быть однотонным. То сеть, не рекомендуется использовать принты, поскольку обилие разных цветов плюс расцветка, в которой также будут присутствовать всевозможные вкрапления — это уже перебор. Образ станет слишком пестрым, аляпистым и перенасыщенным.

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Белый, голубой и синий

Если у вас есть один любимый цвет, можно воспользоваться разновидностью его оттенков. К примеру, синий цвет замечательно сочетается с голубым разных тонов (немного лавандового, бирюзового и пр.). Не лишним здесь будет и белый, который подчеркнет красоту каждого оттенка и сделает образ более нарядным и свежим. Убедитесь в том, чтобы оттенки не были слишком яркими, особенно при наличии расцветки в виде геометрических форм. Плавный переход от одного цвета к другому будет идеальным для визуального восприятия.

Белый и мятный

Мятный цвет также по-прежнему находится в тренде, и вы его можете использовать в качестве основного. Он отлично сочетается с бежевым, серым и серебристым, золотым, а также смотрится практически идеально с белым. Комплект одежды сразу станет нарядным, свежим, по-весеннему приятным.

Вместо заключения

При выборе наряда обращайте внимание не только на предметы одежды, но и на обувь и аксессуары. Цвет этих вещей также должен гармонично вписываться в образ, чтобы создавать общую целостную и привлекательную картину.