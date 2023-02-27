 

“Бог простит”: вернувшийся к бывшей Прилучный рассказал о причиненных ему обидах

27.02.2023, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Павел Прилучный несколько месяцев назад вновь женился, а совсем недавно приложил усилия, чтобы стать отцом. Молодая супруга актера объявила о своей беременности показав внушительное пузо своим подписчикам.

И, казалось бы, стоит лишь жить и радоваться, смотря в светлое будущее. Ан нет: решил Прилучный задуматься о своем прошлом, поэтому рассказал о причиненных ему обидах прямо в блоге.
Высказался он и о том, что хочет попросить прощения у всех, кого
когда-то задел, и о том, дарит свое прощение тем, кто когда-либо сделал
больно ему.

“Я благодарен всем сложностям и обидам, всем переживаниям, которые меня привели в то состояние, в котором я нахожусь сейчас”, – пафосно, как сочли некоторые, заключил Павел Прилучный.

Посетители странички Павла сразу же подумали о том, что
мысленно вернувшийся к бывшей Прилучный обратился исключительно к Муцениеце. Предположили, что совесть постоянно напоминает ему об Агате и всех ситуациях, где он не проявил себя должным образом. Вот и решил якобы воспользоваться Масленичной традицией: облегчить душу в Прощеное воскресенье.

“Бог простит. Лучше лично попросить глядя в глаза, гаджеты и картинки не делают нас безгрешными”, “Самое главное, чтобы слова совпадали с действиями”,
“Наберитесь смелости – попросите прощения лично”, – пристыдили Павла Прилучного пользователи Сети.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10.22 / Welt – негодование, разочарование, недовольство — франко-германская дружба рискует не пережить украинский кризис

24.03.21 / Государственная дума приняла закон об обнулении будущих сроков Путина

16.02.22 / Танкистка с бревна – Личное мнение

25.01.23 / Завершились съемки нового сериала “Открытый брак” с Мариной Александровой и Антоном Васильевым в главных ролях

12.06.22 / Пища, которую употребляют миллионы людей, может быть причиной потери зрения

02.07.21 / Преследуя корабли и фальсифицируя радиосигналы, Россия говорит нам о том, что оккупированный Крым – российский

21.08.20 / Мнение: Главный враг либералов поможет им победить Трампа

29.08.21 / Ковбойские сапоги пригодятся: предметы одежды для покупки в конце лета

06.07.21 / Скандалы: «Точка невозврата» от Микаила Шишханова

14.05.21 / Леди Китти Спенсер впервые рассказала о помолвке с 62-летним миллиардером

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика