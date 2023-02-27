“Бог простит”: вернувшийся к бывшей Прилучный рассказал о причиненных ему обидах

Павел Прилучный несколько месяцев назад вновь женился, а совсем недавно приложил усилия, чтобы стать отцом. Молодая супруга актера объявила о своей беременности показав внушительное пузо своим подписчикам.

И, казалось бы, стоит лишь жить и радоваться, смотря в светлое будущее. Ан нет: решил Прилучный задуматься о своем прошлом, поэтому рассказал о причиненных ему обидах прямо в блоге.

Высказался он и о том, что хочет попросить прощения у всех, кого

когда-то задел, и о том, дарит свое прощение тем, кто когда-либо сделал

больно ему.

“Я благодарен всем сложностям и обидам, всем переживаниям, которые меня привели в то состояние, в котором я нахожусь сейчас”, – пафосно, как сочли некоторые, заключил Павел Прилучный.

Посетители странички Павла сразу же подумали о том, что

мысленно вернувшийся к бывшей Прилучный обратился исключительно к Муцениеце. Предположили, что совесть постоянно напоминает ему об Агате и всех ситуациях, где он не проявил себя должным образом. Вот и решил якобы воспользоваться Масленичной традицией: облегчить душу в Прощеное воскресенье.

“Бог простит. Лучше лично попросить глядя в глаза, гаджеты и картинки не делают нас безгрешными”, “Самое главное, чтобы слова совпадали с действиями”,

“Наберитесь смелости – попросите прощения лично”, – пристыдили Павла Прилучного пользователи Сети.