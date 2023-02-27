Марсоходы не способны точно находить следы жизни в изучаемых образцах

Исследователи из Корнеллского университета сомневаются в точности марсоходов. Об этом пишет Science Daily.

Недавно ученые исследовали дельту Красного камня в пустыне Атакама в Чили. Для этого они использовали марсходы, которые в большинстве случаев не нашли следы жизни в этом районе. При этом специалисты выяснили, что во взятых образцах присутствовали микроорганизмы неопределенной классификации. Такие микроорганизмы ученые называют «темным микробиомом». С помощью современного лабораторного оборудования их найти нелегко.

В связи с этим Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США пытается найти способ доставлять марсианские геологические образцы на Землю.