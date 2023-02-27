НАСА перенесло запуск ракеты-носителя Falcon 9 с российским космонавтом на корабле к МКС
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) перенесло запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, в котором должен был лететь космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, следует из трансляции на сайте НАСА.
Обратный отсчет прекратился за минуты до старта. На корабле к МКС должны были полететь житель России Федяев, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади и астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, передает ТАСС.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что Андрей Федяев отправится на МКС на пилотируемом корабле Crew Dragon не ранее 26 февраля.
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