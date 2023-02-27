Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном, уничтожив 12 военных

Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил источник.

Как сообщил источник РИА «Новости», в результате работы российской артиллерии, ВСУ потеряли 12 человек личного состава и шесть автомобилей.

Также российские артиллеристы в районе села Томарино уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем из пяти человек.

Ранее российские артиллеристы уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США вместе с перевозившим ее автомобилем и тремя украинскими военными.

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