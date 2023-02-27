 

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном, уничтожив 12 военных

27.02.2023, 10:30, Новости дня
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Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил источник.

Как сообщил источник РИА «Новости», в результате работы российской артиллерии, ВСУ потеряли 12 человек личного состава и шесть автомобилей.

Также российские артиллеристы в районе села Томарино уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем из пяти человек.

Ранее российские артиллеристы уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США вместе с перевозившим ее автомобилем и тремя украинскими военными.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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