Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном, уничтожив 12 военных
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Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», в результате работы российской артиллерии, ВСУ потеряли 12 человек личного состава и шесть автомобилей.
Также российские артиллеристы в районе села Томарино уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем из пяти человек.
Ранее российские артиллеристы уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США вместе с перевозившим ее автомобилем и тремя украинскими военными.
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