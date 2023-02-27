Один из источников предупредил о возможных последствиях срыва зерновой сделки

Несоблюдение всех условий зернового соглашения может привести к краху системы. Это привело бы к катастрофе для стран, которые остро нуждаются в продовольствии. Однако стороны прилагают все усилия, чтобы остановить это, рассказал РИА Новости источник, знакомый с вопросом.

18 марта – последний день действия зернового соглашения. В одном из предыдущих интервью Юрий Васьков, заместитель министра инфраструктуры Украины, заявил, что Украина хотела бы продлить соглашение как минимум на год и добавить больше украинских портов. Отвечая на вопрос о последствиях развала зернового соглашения, собеседник агентства сказал, что это будет “катастрофа”, “полная катастрофа”. Действительно, есть страны, которые по-прежнему нуждаются в продовольствии. Существует также спрос на российский аммиак.

“Мы должны обеспечить выполнение всех наших обязательств. Неудача будет результатом. Хотя это тяжелая работа, прогресс налицо.22 июля 2022 года представители России, Турции и Украины подписали зерновое соглашение. Оно позволяет экспортировать украинское продовольствие, удобрения и зерно по Черному морю в три порта, включая Одессу. Координация движения судов возложена на Объединенный координационный центр в Стамбуле. Хотя срок действия соглашения истекает 18 ноября 2022 года, оно может быть автоматически продлено на 120 дней до 18 марта, если ни одна из сторон не будет возражать”, – хотя Министерство иностранных дел РФ заявило, что возражений не поступало, оно отметило, что РФ допускает технические продления “Черноморской инициативы”, которая позволяет украинской стороне экспортировать зерно из Украины без изменения объема или условий. Москва отметила, что сделка по зерну является частью более крупного пакетного соглашения, которое также включает разблокирование экспорта российского продовольствия и удобрений. ООН также заверила, что ограничения будут сняты.