Отлично смотрится на всех оттенках кожи: простые, но очень эффектные идеи нюдового макияжа

Макияж в нюдовых оттенках — то, что помогает подчеркнуть естественную красоту. Он уместен как в контексте повседневных образов, так и офисно-деловых, поэтому подойдет для офиса и деловых встреч. Сделать такой мейк-ап в домашних условиях не составит труда. Разбираем основные правила.

Подготовительный этап

Перед тем как приступать к созданию нюдового макияжа, убедитесь в том, что кожа лица очищена и увлажнена. Используйте очищающий тоник и увлажняющий крем перед тем, как начать наносить декоративную косметику. Подождите пять минут, чтобы крем успел впитаться в кожу.

Первым делом нанесите на кожу лица праймер. Это средство позволит вам выровнять кожу и замаскировать мелкие изъяны в виде морщинок или прыщиков. После этого можно приступать к нанесению тональной основы. Данное косметическое средство следует выбирать в зависимости от тона вашей кожи. Тональный крем должен полностью соответствовать вашему цвету кожи, чтобы его не было видно на лице.

На весну лучше отдавать предпочтение тональной основе легкой кремообразной текстуры. Зимой же лучше использовать более густое средство, чтобы оно создавало защитный слой от морозов и холода.

Чтобы правильно нанести тональную основу, выдавить немного средства на тыльную сторону ладони и затем распределите по коже с помощью губки (спонжа) для макияжа.

Чтобы выделить черты лица, можете использовать хайлайтер. Обычно его наносят на переносицу, скулы, внутреннюю часть глаз.

Если хотите, можете использовать бронзатор или румяна. Однако не переусердствуйте с данными косметическими средствами. Обязательно хорошенько их растушевывайте, чтобы не получилось красный кругов в районе щек и скул.

Макияж глаз

Чтобы выбрать тени для глаз, отталкивайтесь от цвета своих глаз. Если у вас голубые глаза, то вам подойдут медные и золотистые оттенки, а также пыльно-розовые. Шатенки могут смело использовать тени любых оттенков коричневого. Серо-коричневые и бежевые тени — это универсальные варианты, которые подходят под любой цвет глаз.

Сначала нанесите тени на внешний уголок глаза на верхнее веко. Здесь должен наблюдаться самый темный и насыщенный цвет. Затем «растягивайте» тени от внешнего уголка глаза к внутреннему. Нюд-макияж предполагает использование теней вплоть до надбровной дуги. Однако здесь важно не переусердствовать. Помните, что под надбровной дугой должен быть самый блеклый оттенок. Не забудьте хорошенько растушевать тени в складках века.

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Небольшое количество теней нанесите в том числе и на нижнее веко и хорошенько растушуйте.

По желанию, чтобы сделать взгляд более выразительным, можете использовать подводку для глаз. Нарисуйте тонкую и аккуратную стрелку с кончиком у внешнего уголка глаза, устремленным по направлению вверх к вискам.

Теперь остался финальный штрих в виде использования туши для ресниц. В контексте нюдового макияжа не следует наносить туши в два слоя: иначе у вас получится драматичный лук. С другой стороны, такой макияж уместен в случае, если вы создаете нарядный образ для посещения того или иного торжественного мероприятия. Тогда можно рассмотреть и вариант с накладными ресницами.

Макияж губ

Очень важно подобрать подходящую губную помаду. Если вы голубоглазая блондинка, то вам хорошо подойдет оттенок пыльной розы, розовый. Если вы брюнетка или шатенка, то рассмотрите вариант бежевой или коричневой губной помады. Убедитесь в том, что оттенок не является слишком темным.

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Вы можете нанести на губы помаду равномерно, а затем покрыть блеском для губ. Тогда ваши губки будут выглядеть «сочно». При желании можно проигнорировать блеск для губ. Тогда используйте помаду с голографическим эффектом. Помните, что сейчас не в моде матовые помады.

Если вы создаете праздничный образ, тогда можете воспользоваться карандашом для губ. Очертите с его помощью контуры, а затем заполните пустоты помадой. Учтите, что карандаш для губ должен быть на оттенок или два темнее помады.

Лайфхаки по увеличению объема губ

Хорошая идея – это сделать губы визуально более пухлыми за счет блеска для губ. После того как нанесете помаду, нанесите немного прозрачного блеска в самый центр губ.

Еще один лайфхак, как сделать губы более объемными – это предварительно нанести немного хайлайтера по контуру верхней губы и точечно – под нижнюю губу. Не забудьте хорошенько растушевать средство.