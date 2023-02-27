Мединский: все импрессионисты были сатанистами, их картинам не место в музеях России
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Советник президента России Владимир Мединский в интервью «Комсомольской правде» предложил очистить отечественные музеи от «аморальных» картин.
Как отмечает бывший министр культуры, доступ к таким работам должны иметь только совершеннолетние россияне, которые осознают возможные риски для своего здоровья и обладают соответствующим образованием и устойчивой психикой.
– Я скажу прямо, настал момент очистить наши музеи от картин безбожников. Взять тех же импрессионистов – там каждый второй был гомосексуалистом, а каждый первый сатанистом. И сейчас они продолжают калечить психику людей, – рассказал экс-министр.
В ближайшее время специальная комиссия Министерства культуры составит реестр «деструктивных» художников, чьи работы будут изъяты из фондов российских музеев и переданы в специально созданное учреждение культуры.
Ознакомиться с картинами этих авторов смогут только совершеннолетние граждане, которые будут обязаны доказать стойкость своей веры и психическую устойчивость, а также взять на себя все риски.
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