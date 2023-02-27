 

Шесть причин провалов в личной жизни: как найти того самого

27.02.2023, 9:27, Разное
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Есть немало причин, из-за которых женщины не могут найти “своего” мужчину. О распространенных ошибках, которые не позволяют построить союз с любимым человеком, рассказала психолог Кристина Дюран.

Итак, прежде всего необходимо полюбить себя. Есть женщина себя не любит, то она не сможет адекватно оценить свои чувства к мужчине, уверена психолог. Очень важно уважать себя, иначе встреча с человеком, который демонстрировал бы должное отношение к вам, не состоится никогда.

Но если вы себя слишком любите, это тоже не есть хорошо. Представительницы прекрасного пола с завышенной самооценкой смотрят на других мужчин как на недостойных. Мужчины же боятся таких женщин, поэтому никогда не вступят с ними в отношения, отметила Дюран.

А еще очень опасно уходить с головой в работу, хобби или другое занятие тогда, когда кажется, что наладить личную жизнь невозможно. Психолог советует находить время на все сферы своей жизни и не заглушать такую проблему, как отсутствие романтических отношений.

Проблемы в предыдущих отношениях не должны отражаться на следующие, отмечает специалист. Однако никто не запрещает делать выводы. Если вы в очередной раз встречаете человека, который переходит границы и не считается с вашей точной зрения, мечтами, желаниями, необходимо понять, почему именно он находится рядом с вами.

Отсутствие психологической зрелости – еще одна возможная причина провалов в личной жизни. Многие люди не хотят вступать в отношения с теми, кто кажется незрелым. Имеет место быть и банальный страх близости. Многие женщины боятся отношений, и в таком случае необходима помощь психолога.


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