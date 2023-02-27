 

Большинство немцев якобы расценивают поставки Украине оружия как участие в конфликте

27.02.2023, 9:10, Разное
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51% граждан ФРГ убеждён в том, что поставки Украине немецкого вооружения превращают Германию в участника боевых действий, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на результаты опроса социологического института YouGov. 44% респондентов осуждают передачу Киеву танков Leopard 2, а отправку боевых самолётов не одобряет целых 56%. К тому же подавляющее большинство немцев считают, что Берлин должен прилагать большие усилия для дипломатического урегулирования конфликта.


AP

Большинство немцев считают, что поставки Украине немецкого вооружения превращают Германию в участника боевых действий, пишет Der Tagesspiegel. Такого мнения придерживается 51% граждан ФРГ, о чём свидетельствуют результаты опроса социологического института YouGov. И только 37% полагают иначе.

При этом специалисты по международному праву сходятся во мнении, что поставка в зону боевых действий вооружения — причём не важно какого — не делает государство стороной в этом конфликте. И всё же в РФ убеждены, что западные союзники Украины — участники боевых действий.

Всего за последний год Берлин оказал Киеву военной помощи на сумму €2,6 млрд, продолжает издание. В международном сравнении по этому показателю Германия занимает четвёртое место после США, Великобритании и Польши, но это если считать в абсолютных числах. В отношении же к производительности экономики немцы уступают даже маленьким странам, в основном восточноевропейским.

Многие немцы скептически относятся к военной помощи Киеву. 40% опрошенных считают, что Германия поставляет слишком много вооружения. 22% — что недостаточно. Решение поставить на Украину танки Leopard 2 граждане ФРГ в основном не одобряют: 44% считают его неправильным, 41% — правильным.

Ещё негативнее они относятся к отправке туда западных боевых самолётов. 56% выступают против этого, и только 27% — за. При этом некоторые западные государства заявили о своей готовности предоставить Киеву истребители. А вот канцлер Германии Олаф Шольц считает, что обсуждать этот вопрос «бессмысленно». По его словам, поставленного Украине вооружения достаточно, чтобы обеспечить её оборону.

63% немцев требуют, чтобы немецкое правительство прилагало большие усилия для организации переговоров между Москвой и Киевом. Об этом говорят результаты онлайн-опроса, проведённого институтом Civey. И только 21% респондентов высказались против «форсирования переговоров о мире». При этом активнее всего за дипломатическое урегулирование конфликта выступают жители Восточной Германии.

Многие граждане ФРГ считают, что достижение мира потребует от Киева готовности пойти на компромиссы. 42% полагают, что целью переговоров должно стать восстановление территориальной целостности Украины в границах, существовавших до присоединения Крыма*. 17% считают, что в качестве ответного жеста на отвод российских войск Украина должна будет отдать Кремлю ещё больше своих территорий. 33% полагают, что в ходе переговоров нужно добиться восстановления границ до состояния накануне 24 февраля 2022 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


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