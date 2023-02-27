 

Завод «Купол»: ЗРК «Тор» отправлены в ВС России в 2022 году досрочно и в “больших” объемах

27.02.2023, 9:05, Новости дня
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Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор» отправлены в российскую армию в 2022 году досрочно и в больших объемах, сообщил генеральный директор завода «Купол» (концерн «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.

Как сообщил Зиятдинов в интервью «Национальной обороне», темпы роста производства составили 120%, а главным результатом работы стала досрочная отгрузка в войска изготовленных по гособоронзаказу ЗРК семейства «Тор», передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что комплексы «Тор» подтвердили конкурентоспособность на мировом рынке вооружений, свидетельством чего стал рост поставок по линии ВТС.

По его словам, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на заводе нацелены на модернизацию узлов и приборов в составе комплекса, доработку программного обеспечения и обновление элементной базы ЗРК «Тор».

Ранее заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации предприятия Илья Рыков рассказал, что ижевский электромеханический завод «Купол» доработал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор», чтобы повысить эффективность в борьбе со снарядами HIMARS.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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