 

Аксенов назвал уникальной операцию российских спецподразделений в Крыму в 2014 году

27.02.2023, 9:05, Новости дня
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Операция российских Сил специальных операций, обеспечившая весной 2014 года безопасность жителей Крыма в период подготовки референдума, стала уникальной, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов в своем Telegram-канале поздравил бойцов спецподразделений РФ с профессиональным праздником. Глава республики напомнил, как в дни Крымской весны «вежливые люди» обеспечили безопасность жителей, защитили их от террористического киевского режима, спасли тысячи жизней. По словам Аксенова, это была уникальная операция, аналогов которой нет в мировой военной истории.

Сегодня Силы специальных операций, продолжил Аксенов, вносят огромный вклад в решение задач спецоперации на Украине, приближая победу.

Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года появились в Крыму. Они установили контроль над зданием Верховного совета и правительства республики, в то время входившей в состав Украины. В последующие дни они установили контроль над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на территории полуострова. 16 марта 2014 года они помогали обеспечить порядок и безопасность референдума о воссоединении Крыма с Россией. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения «вежливые люди».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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