Какао-блонд – самый свежий тренд весны-лета: в чем особенности и кому подходит трендовое окрашивание

Какао-блонд станет одним из модных оттенков волос весны и лета 2023 года. Он привносит в образ теплые нотки. Этот цвет также придает шевелюре больше красоты, легкости и пышности. В статье мы расскажем, в чем особенности этого трендового окрашивания и кому оно подходит.

Что это за цвет

Какао-блонд занимает среднее положение между “горячим” блондом и пепельно-каштановым тоном. Он похож на цвет какао с молоком и сочетает в себе черты холодных и теплых оттенков.

Этот цвет имеет множество вариантов. Его всегда можно адаптировать под любые особенности волос и ваши предпочтения. Чтобы избежать ошибок в окрашивании, проконсультируйтесь с парикмахером.

Кому идет какао-блонд

Цвет какао-блонд идет женщинам с разным типом внешности. Он подходит к любому цвету лица и типу волос. Особенно идет этот оттенок обладательницам темной шевелюры и матовой кожи.

Какао-блонд состоит из двух тонов – светлого и коричневого. Поэтому окрашивание выглядит естественно и не кричаще.

Если вы пока не готовы на полное окрашивание шевелюры в этот цвет, то можете попробовать создать блики. Они красиво смотрятся как на светлом, так и на темном фоне.

Если у вас темные волосы, то вы можете сохранить свой естественный цвет корней или использовать окрашивание в технике “омбре”. Это позволит вам реже посещать парикмахера.

Как ухаживать за волосами после окраски

Как и любой другой цвет, какао-блонд требует хорошего ухода. Отдавайте предпочтение шампуням и кондиционерам для окрашенных волос. Они помогут вам поддерживать здоровое состояние прядей. Также старайтесь беречь шевелюру от воздействия солнечных лучей.

Используйте натуральные уходовые средства, такие как касторовое и аргановое масло. Они способствуют хорошему росту волос. Периодически делайте питательные маски для шевелюры.

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Какая прическа подчеркивает модный цвет

Цвет какао-блонд сочетается с разными видами причесок. Он подходит как для коротких, так и для длинных волос. Но чтобы подчеркнуть этот оттенок, вам следует немного подстричься.

Попросите парикмахера создать градиентные слои, обрамляющие лицо. Это позволит вам продемонстрировать цвет волос и красиво выделить черты.

Текстурные стрижки идеально подходят к мелированию. Они помогут вам продемонстрировать светлые блики оттенка какао.

Если вам не нравятся слоистые стрижки, то попробуйте каре классической формы или А-силуэта. Это хороший способ подчеркнуть красоту какао-блонда.

Подходит ли какао-блонд для дам 50+

Многие зрелые женщины красят волосы. Это помогает им замаскировать седину и подобрать омолаживающий оттенок.

Какао-блонд идеально подходит для женщин старше 50 лет. Это нежный и теплый цвет, который помогает визуально скинуть около 10 лет. Он делает лицо более свежим и моложавым. Вы можете использовать его как для сплошного окрашивания, так и для мелирования.

Заключение

Какао-блонд – элегантный и красивый цвет волос. Он визуально освежает облик и делает черты лица более мягкими. Если вы любите светлые шоколадные и кофейные оттенки, то вам стоит попробовать этот цвет. Он отличается чрезвычайно богатой палитрой, и вы всегда найдете вариант на свой вкус.